Son Dakika Haberleri: Aşı ve Antibiyotikler Hakkında Merak Edilenler" Konferansı Düzenlendi

Aşı ve Antibiyotikler Hakkında Merak Edilenler" Konferansı Düzenlendi

5 saat önce

Diyarbakır'da İl Sağlık Müdürlüğünce Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve İl Valiliğinin işbirliğiyle "Aşı ve antibiyotikler hakkında merak edilenler" konulu konferans düzenlendi.

Aşı ve Antibiyotikler Hakkında Merak Edilenler
Diyarbakır'da İl Sağlık Müdürlüğünce Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve İl Valiliğinin işbirliğiyle "Aşı ve antibiyotikler hakkında merak edilenler" konulu konferans düzenlendi.

Konferansta Prof. Dr. Ateş Kara ve Prof. Dr. Ayper Somer, aşılar ve antibiyotikler hakkında bilgi vererek katılımcıların sorularını yanıtladı.

Konferansa İl Sağlık Müdürü Mehmet Sait Avar, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi Başkanı Eczacı Mesil Aksoy, Prof. Dr. Zeynep Ülker Tamay, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Zülfü Barış Şahin, Sağlık İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanı Dr. Cevat Talay, Diyarbakır Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Hüseyin Hakan Karakaş, ilçe sağlık müdürleri, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 05:09 Kaynak: AA

Diyarbakır, Güncel
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