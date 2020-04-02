Aşı ve İlaç Geliştirme Sanal Konferansı - TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aşı ve İlaç Geliştirme Sanal Konferansı - TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal - Son Dakika

Aşı ve İlaç Geliştirme Sanal Konferansı - TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kovid-19 Platformu altında 7 farklı aşı projesi ile hem kimyasal hem de biyoteknolojik yöntemlerin uygulanacağı 7 farklı ilaç geliştirme projesinin yer aldığını bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kovid-19 Platformu altında 7 farklı aşı projesi ile hem kimyasal hem de biyoteknolojik yöntemlerin uygulanacağı 7 farklı ilaç geliştirme projesinin yer aldığını bildirdi.

Varank, "COVID-19 Türkiye Platformu" koordinasyonunda gerçekleştirilen Aşı ve İlaç Geliştirme Sanal Konferansı'na telekonferansla katıldı.

Bakan Varank, buradaki konuşmasına, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu başta olmak üzere, salgında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevdiklerine sabır dileğinde bulunarak başladı.

Virüsle savaşan tüm hastalara da acil şifalar dileyen Varank, Türkiye'nin daha önce hiç yaşanmamış tarihi bir dönemden geçtiğini kaydetti.

Varank, toplantının Kovid-19'a odaklı Türkiye'deki ilk sanal konferans olmasının yanı sıra pek çok yeniliğe de ev sahipliği yaptığına işaret ederek, "Yapılacak her bir sunum, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında konuyu takip eden araştırmacılara ışık tutacak. Bununla birlikte, bu zorlu dönemi evlerinde geçiren üniversite öğrencilerimizin buradaki bilimsel tartışmalardan ilham almasını istiyoruz. Ben ilgili vatandaşlarımızın da bu yayını takip etmelerini oldukça önemsiyorum." diye konuştu.

Küresel bir tehditle mücadele ettiklerini belirten Varank, gelişmiş ya da gelişmekte olan ülke ayrımının önemini yitirdiğini ve dünyanın her yerinde insanların endişeli ve huzursuz olduğuna işaret etti. Varank, tüm dünya ülkelerinin insan sağlığını korumaya hatta söz konusu salgını kökten çözmeye odaklandığının altını çizerek, "Hastalık eğrisini ne kadar yatık hale getirebilirsek, bilimsel çözümlerin devreye girme şansı o derece artıyor. Tabii işin ciddi bir ekonomik boyutu da var. Virüs, dünya piyasalarını alt üst etmenin ve küresel ekonomiyi resesyona sokmanın yanında, kurulu ekonomik düzene ilişkin prensipleri de tamamen değiştirmeye başladı. Bakınız küresel ekonomik boyutu henüz hiçbir kuruluş tam anlamıyla öngöremiyor." ifadelerini kullandı.

Tedarik zincirlerinin neredeyse koptuğuna dikkati çeken Varank, bugünler geride bırakıldığında yeni bir dünyaya adım atılacağını, tüketim kalıpları, üretim önceliklerinin baştan şekilleneceğini dile getirdi.

"Uluslararası kuruluşlar salgın konusunda işlevsiz kaldı"

Varank, devletlerin ekonomiyi yönlendirmede daha öncü aktörler haline geleceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Tüm insanlığın beklentisi, bu salgının sona ermesi ve bilimsel çözümlerin ortaya çıkması. Maalesef, uluslararası kuruluşlar şu ana kadar salgın konusunda işlevsiz kaldı, Küresel çalışmalara öncülük ve koordine etmede elini taşın altına koyamadılar. Hatta ve hatta temel sağlık ihtiyaçları açısından durumu görece kötü ülkelerin, üyesi oldukları birlikler tarafından yalnız bırakıldıklarını görüyoruz. Evet, birkaç ay öncesinden çok farklı bir dünya düzeninde yaşıyoruz."

Türkiye'nin etkin araştırma geliştirme altyapıları ve yetkin bilim insanlarıyla koronavirüse karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarına küresel katkılar vermek için kolları sıvadığını vurgulayan Varank, son dönemde başta sağlık olmak üzere birçok alanda fiziki altyapısını güçlendirmiş bir ülke olmanın avantajını salgın tehdidiyle mücadelede yaşayarak gördüklerini söyledi.

Bakan Varank, devletin hem salgının yayılımını engellemek hem de oluşan yeni sosyal durumları yönetmek için tüm imkanlarını seferber ettiğini kaydederek, tüm bakanlıkların ve kurumların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tam bir koordinasyon içinde çalıştığını vurguladı.

Bu sürecin en başından beri emekçilerin işini kaybetmemesi, her hanenin gelir seviyesinin korunması, temel ihtiyaçların karşılanması ve tüm vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu anda sağlık hizmetlerine erişebilmesinin asla taviz verilmeyecek temel alanlar olduğuna değinen Varank, üretimde sürekliliği temin etmek adına en küçüğünden en büyüğüne varıncaya kadar tüm işletmelerin yanında olmaya azami gayret gösterdiklerini kaydetti.

"Yetenekler ve kabiliyetler tek bir hedefe odaklandı"

Varank, bakanlık olarak, salgının küresel boyuta ulaşmadan önce çalışmalara başladıklarını belirterek, "Şu an bu salgının tüm küresel etkilerini yakından takip ediyor, gelecek projeksiyonlarımızı oluşturuyoruz. Ben buradan tekrar altını çizerek şunu söylemek istiyorum. Bütün vatandaşlarımız lütfen müsterih olsun, bu süreç geçene kadar yanlarında olmaya, onların sıkıntılarını hafifletmek için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Aşı ve ilaç geliştirme projelerindeki temel araştırmalara TÜBİTAK'ın liderlik ettiğini dile getiren Varan, bu alanda koronavirüsle ilgili ilk toplantının virüs Çin sınırları içindeyken yapıldığını ifade etti.

Varank, Türkiye'de aşı ve ilaç konusunda çok önemli yetkinlikler bulunduğuna işaret ederek, geçen yıl başlatılan "TÜBİTAK 1004 Yüksek Teknoloji Platformları Çağrısı" kapsamında aşı ve ilaç araştırma gruplarının oluşturulduğunu belirtti.

Sürecin en hızlı ve etkin bir şekilde yürütülebilmesi için TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsünün koordinasyonunda Kovid-19 alt platformunu kurduklarını ifade eden Varank, şunları kaydetti:

"Hocalarımızın devam eden projelerinden bu virüse karşı dönüştürülebilecek olanlar ve çok hızlı bir şekilde netice alabileceğimiz yenilikçi yaklaşımlar belirlendi. Kovid-19 Platformu altında 7 farklı aşı projesi ile hem kimyasal hem de biyoteknolojik yöntemlerin uygulanacağı 7 farklı ilaç geliştirme projesi yer alıyor. Birazdan dinleyeceğimiz akademisyenlerimiz, Kovid-19'la mücadeleye yönelik projelerini dünyada eşine az rastlanır bir şekilde çok kısa bir sürede dönüştürerek devreye aldılar. Bu ulvi amaç için 24 üniversite, 8 kamu Ar-Ge birimi ve 8 özel sektör kuruluşundan yüzlerce araştırmacı üstün bir gayretle çalışıyor."

Varank, yetenekler ve kabiliyetlerin tek bir hedefe odaklandığını vurgulayarak, platform bünyesinde bu virüsle etkin mücadeleyi mümkün kılma potansiyeline sahip her türlü yöntemlerin deneneceğini söyledi.

Yapılacak projelerle aşı ve ilaçların deney hayvanlarında etkinlik ve toksisite analizlerinin tamamlanacağını anlatan Varank, sonraki aşamada tüm sonuçların, ivedilikle klinik denemelerin yapılabilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığına bağlı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığına aktarılacağını anlattı.

Varank, projelere ilişkin destek süreçlerinin başladığının altını çizerek, "Gerekirse bakanlığımızın tüm kaynaklarını bu iş için kullanmamızın önünde hiçbir engel yok. Yeter ki netice alalım, en kısa sürede sonuca ulaşalım. Biz burada yeni araştırma altyapısı kurmuyoruz, var olan altyapılarımızda en verimli şekilde birlikte çalışarak sonuca ulaşmak istiyoruz." dedi.

"Sağlık alanında da başarı elde edeceğiz"

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal da tüm dünyada Kovid-19 ile mücadele sürecinde bir seferberlik yaşandığına dikkati çekerek, "Bilime olan ihtiyaç her zamankinden daha fazla. Bu süreçte kazanılan deneyimler, açık bilişim yaklaşımları ve sanal ortamın avantajlarını kullanarak konferansımızı gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

TÜBİTAK olarak bu süreçte desteklerini sürdüreceklerini vurgulayan Mandal, kurum tarafından dünyada Kovid-19'a yönelik tüm bilimsel gelişmelerin yer aldığı web portalını da oluşturduklarını hatırlattı.

Mandal, Bakan Varank'ın himayelerinde başlatılan COVID-19 Platformu'nda kurumun bugüne kadar izlediği süreçlerden farklı olarak hızlı bir şekilde destek süreçlerinin başlatıldığını belirterek, "Şu an 216 araştırmacımızın yer aldığı 14 aşı ve ilaç geliştirme projesi yürürlükte. Savunma sanayimizde olduğu gibi yerli ve milli teknolojilerimizle sağlıkta aşı ve ilaç alanında da başarı elde edeceğiz." ifadesini kullandı.

Konferansta 3 oturumda 14 konuşmacının yer alacağını belirten Mandal, isteyenlerin TÜBİTAK'ın sosyal medya hesaplarından sorularını iletebileceklerini kaydetti.

Açılış konuşmalarının ardından oturumlara geçildi.

Aşı ve İlaç Geliştirme Sanal Konferansı - TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 01:26 Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin sağlık altyapısı pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır
Bakan Kasapoğlu'ndan federasyon ve kulüplere koronavirüs uyarıları: Herkes ayağını yorganına göre uzatacak Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız azaldı
Arda Turan, 5 milyon dolara villa satın aldı Arda Turan, 5 milyon dolara villa satın aldı         
20:00
Manchester City, Ozan Kabak'a kancayı taktı Manchester City, Ozan Kabak'a kancayı taktı         
19:45
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız azaldı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız azaldı         
19:31
Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı         
19:30
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 13 bin 915'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 13 bin 915'e yükseldi         
19:11
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 50 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 50 bini aştı         
18:56
Bakan Kasapoğlu'ndan federasyon ve kulüplere koronavirüs uyarıları: Herkes ayağını yorganına göre uzatacak Bakan Kasapoğlu'ndan federasyon ve kulüplere koronavirüs uyarıları: Herkes ayağını yorganına göre uzatacak         
18:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin sağlık altyapısı pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin sağlık altyapısı pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır         
18:23
Türkiye'de iyileşmiş hasta kanıyla koronavirüs tedavisine ne zaman başlanacağı belli oldu Türkiye'de iyileşmiş hasta kanıyla koronavirüs tedavisine ne zaman başlanacağı belli oldu         
18:22
Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar         
17:48
Rüştü Reçber'in sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi: Hastamızın durumu daha iyiye gitmektedir Rüştü Reçber'in sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi: Hastamızın durumu daha iyiye gitmektedir         
17:47
Hatay'da 5 kişinin ölüme neden olan tırın uygulama noktasına daldığı anların görüntüsü çıktı Hatay'da 5 kişinin ölüme neden olan tırın uygulama noktasına daldığı anların görüntüsü çıktı         
17:31
Kıbrıs Rum kesiminde Kovid-19'lu annenin dünyaya getirdiği bebeğin testi negatif çıktı Kıbrıs Rum kesiminde Kovid-19'lu annenin dünyaya getirdiği bebeğin testi negatif çıktı         
17:30
Barcelona'dan sonra Atletico Madrid'de de futbolcular, maaşlarında yüzde 70 indirime gittiler Barcelona'dan sonra Atletico Madrid'de de futbolcular, maaşlarında yüzde 70 indirime gittiler         
17:28
Beyaz Saray'ın açıkladığı olası ölüm vakaları korkuttu: 2 milyondan fazla kişi hayatını kaybedebilir Beyaz Saray'ın açıkladığı olası ölüm vakaları korkuttu: 2 milyondan fazla kişi hayatını kaybedebilir         
17:28
Abdülkadir Ömür, maaşının yarısını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı Abdülkadir Ömür, maaşının yarısını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı         
17:28
Son Dakika: Merkez Bankası, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira bağış yaptı Son Dakika: Merkez Bankası, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira bağış yaptı         
17:12
Virüse aldırış etmeden cinsel ilişki partisi düzenleyen gruba polis baskın yaptı Virüse aldırış etmeden cinsel ilişki partisi düzenleyen gruba polis baskın yaptı         
17:09
Son Dakika: ABD'de bir günde koronavirüsten 1047 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de bir günde koronavirüsten 1047 kişi hayatını kaybetti         
17:04
"Rüştü Reçber yoğun bakımda" iddialarına eşinden yalanlama geldi         
17:03
Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi? Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi?         
17:00
Son Dakika: Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız Son Dakika: Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız         
16:52
Serdar Ortaç'ın virüs paylaşımı Demet Akalın'ı kızdırdı: Boş yapmayın Serdar Ortaç'ın virüs paylaşımı Demet Akalın'ı kızdırdı: Boş yapmayın         
16:36
ABD'de bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüs salgınına rastlandı ABD'de bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüs salgınına rastlandı         
16:33
Annesini kemerle boğarak öldüren şahsın, şizofren hastası olduğu ortaya çıktı Annesini kemerle boğarak öldüren şahsın, şizofren hastası olduğu ortaya çıktı         
16:30
Koronavirüs hastası, hastane odasından ağlayarak yalvardı: Evde kalın Koronavirüs hastası, hastane odasından ağlayarak yalvardı: Evde kalın         
16:27
Virüsten ölen 56 yaşındaki adam, ölmeden dakikalar önce bir gence tükürdü Virüsten ölen 56 yaşındaki adam, ölmeden dakikalar önce bir gence tükürdü         
16:21
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun vefat haberi Bakan Koca'ya toplantıdan 15 dakika önce verilmiş Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun vefat haberi Bakan Koca'ya toplantıdan 15 dakika önce verilmiş         
16:16
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüs etkisiyle tarihi rekor kırdı ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüs etkisiyle tarihi rekor kırdı         
16:14
Son Dakika: Benzine 14 kuruş indirim geldi Son Dakika: Benzine 14 kuruş indirim geldi         
16:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2020 20:05:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aşı ve İlaç Geliştirme Sanal Konferansı - TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]