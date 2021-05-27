Aşı ve tam kısıtlama etkisini gösterdi, yoğun bakımlar boşalıyor - Son Dakika

Aşı ve tam kısıtlama etkisini gösterdi, yoğun bakımlar boşalıyor

27.05.2021 13:27
Aşı ve tam kısıtlama etkisini gösterdi, yoğun bakımlar boşalıyor, System.String[]

Konya'da 17 günlük kısıtlama ve aşılama sayısının artmasıyla yoğun bakıma yatış oranlarında ve hastalığı geçirme şiddetinde azalma gözleniyor.

Konya'da 17 günlük kısıtlama ve aşılama sayısının artmasıyla yoğun bakıma yatış oranlarında ve hastalığı geçirme şiddetinde azalma gözleniyor.

Korona virüs vakalarının geçtiğimiz yıl 11 Mart'ta Türkiye'de de görülmesinin ardından pandemi ilan edilerek birçok alanda kısıtlamalara gidildi. Aşılama çalışmalarının başlaması ve son 17 günlük tam kısıtlamanın ardından yoğun bakıma yatan hasta sayılarında azalma görüldü. Ayrıca, korona virüse yakalanan kişilerde hastalığı atlatma şiddeti azaldı. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan 'aşı ikna' ekipleri de vatandaşları telefonla arayarak aşılanması için çalışıyor. Aranan vatandaşların büyük kısmı da ikna olarak aşı için randevusunu alıyor.

Meram Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Fatih Yücel, Covid pandemi sürecinin 2019 yılının sonunda Çin'den başlayarak tüm dünyaya yayıldığını hatırlatarak, "Bu süreçte daha sonra ülkemizde Mart ayından itibaren ilk vakalar görülmeye başlandı. Bu süreç pandemi süreci olarak tüm Türkiye'de olduğu gibi Konya'da da kendini gösterdi. 2020 yılının Mart ayından itibaren bakacak olursak Konya'da 3 pik dönemi yaşadık. Bu dönemleri yoğun bakım ya da servis yatakları dolu olarak ağır bir şekilde geçirdik. Daha sonra Sağlık Müdürlüğü ve devletimizin aldığı sokağa çıkma, filyasyon ve tedavi tedbirleriyle bu pik dönemlerini atlattık" dedi.

"İLK AŞILAMADAN SONRA CİDDİ BİR ŞEKİLDE DÜŞÜŞ İZLENDİ"

İkinci ve üçüncü pik dönemini bir buçuk iki ay önce yaşadıklarını anlatan Uzm. Dr. Fatih Yücel, "Bu 2 aylık dönemi takip ettiğimizde de daha çok filyasyona ek olarak aşılama dönemi de girdi. Bu aşılama döneminde ilk olarak 65 yaş üzeri vatandaşlarımız aşılandı. Bu 65 yaş üzeri vatandaşlarımızı takip ettiğimizde gerek servise yatış gerek geçirme süreci olsun gerekse yoğun bakım yatış oranlarında ilk aşılamadan sonra ciddi bir şekilde düşüş izlendi. Bu düşüş bizde ölümcül oranlarda azalma ile karşılandı. Daha sonra bu sürecin 65 yaş altına inmesi, özellikli birimlerin de aşılanması ile birlikte hem servise yatış hem geçirme oranı ve yoğun bakıma yatış oranını da azalttı. Diğer pik dönemlerinde filyasyon önerileri, sokağa çıkma yasakları ve diğer yasaklarla birlikte bizim pik dönemini atlatma süremiz diğer pik dönemlerine göre çok çok azaldı. Bizim burada maske, mesafe ve temizlik uygulamalarına aynı şekilde riayet etmeli ve bunu tamamen yok etmek istiyorsak hem aşılamayı yaygınlaştırmamız hem de aşılamayı uygulamamız gerekiyor. Tüm vatandaşlara uygulanma sürecini artırmamız gerekiyor" diye konuştu.

"YOĞUN BAKIMLARIMIZA YATIŞ ORANLARI ÇOK ÇOK AZALDI"

Aşılanma oranının yüzde 60-70'e yaklaştığı an Covid sürecinin tamamen atlatılabileceğini kaydeden Uzm. Dr. Fatih Yücel, "Bunun için yine maske, mesafe, temizlik kuralına uyacak ve mümkün olduğunca sıramız geldiğinde de aşılama işlemini yaptırarak bu Covid sürecini ülkede en az hasarla atlatmaya bakacağız. Tabii ki bunun çözümü aşılamadan geçiyor. Vatandaşlarımız aşılar faydalı mı değil mi diye düşünüyor. Bunu en iyi sahada görebiliyoruz. İlk başta sağlıkçılarımız aşılandı. Sonra çok bariz bir şekilde sağlıkçılarımızın Covid'e yakalanma oranı çok çok düştü. Bunu tüm vatandaşlarımızda ve aşılanan birimlerimizde gördük. Yani şunu özetle söylemem gerekirse sırası gelen vatandaşlarımızın aşılanma konusunda hassas olmalarını, bunun gerçekten faydalı olduğunu ve Covid'i yenme sürecinde en büyük silahımızın aşılanma olduğunu ve maske, mesafe ve temizlik kuralına uyulması olduğunu düşünüyorum. Gördüğünüz gibi 3. pik dönemini çok güzel bir şekilde atlatmış durumdayız. Yoğun bakımlarımıza yatış oranları çok çok azaldı. Her yoğun bakımdaki yatan hasta sayımız ve hastalığın şiddeti azaldı" şeklinde konuştu.

İl Sağlık Müdürlüğü aşı ikna ekibi olarak çalışan hemşire Leyla Ünlü, "Burada her gün arkadaşlarımızla birlikte görev alıyoruz. Bize verilen listedeki daha önce aşı yaptırmamış isimleri her gün arayarak neden aşı yaptırmadıklarını öğreniyoruz. Aşıyla alakalı kafalarındaki soruları cevaplıyoruz ve onları ikna etmeye çalışıyoruz. Aradığımız hastaların çoğunluğu zaten ikna oluyor. Çoğu da kendilerine sıra geldiğini bilmiyorlar ya da nereden sıra alacaklarını bilmiyorlar. Bu konuda bilgi verip aşı yaptırmalarını sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

(Ramazan Çetin - Enver Furkan Çelebioğlu/İHA)

Aşı ve tam kısıtlama etkisini gösterdi, yoğun bakımlar boşalıyor
Aşı ve tam kısıtlama etkisini gösterdi, yoğun bakımlar boşalıyor

İl Sağlık Müdürlüğü, Fatih Yücel, Koronavirüs, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aşı ve tam kısıtlama etkisini gösterdi, yoğun bakımlar boşalıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Real Madrid, kupalara ambargo koyan Zidane ile yollarını ayırdı Real Madrid, kupalara ambargo koyan Zidane ile yollarını ayırdı İş insanı Sabahattin Girgin, Kibariye ve eşi tarafından dolandırıldığını iddia etti: Ölümle tehdit ettiler İş insanı Sabahattin Girgin, Kibariye ve eşi tarafından dolandırıldığını iddia etti: Ölümle tehdit ettiler Fenerbahçe'nin Shaqiri ile temasa geçmesi taraftarları heyecanlandırdı Fenerbahçe'nin Shaqiri ile temasa geçmesi taraftarları heyecanlandırdı Bir kadının kollarını satırla kesmiş! Müge Anlı'da aranan kayıp adam seri katil çıktı Bir kadının kollarını satırla kesmiş! Müge Anlı'da aranan kayıp adam seri katil çıktı Birlikte yaşadığı kadın ölüm döşeğinde adına kredi çekti, borçları mirasçılara kaldı Birlikte yaşadığı kadın ölüm döşeğinde adına kredi çekti, borçları mirasçılara kaldı Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Emekli Yarbay Korkut Eken konuştu: O gazetecinin öldürülmesiyle alakam yok Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Emekli Yarbay Korkut Eken konuştu: O gazetecinin öldürülmesiyle alakam yok Son Dakika! Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanması başlıyor Son Dakika! Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanması başlıyor Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
13:19 Real Madrid, kupalara ambargo koyan Zidane ile yollarını ayırdı
13:17 Türk demokrasi tarihinin kara lekesi 27 Mayıs darbesi! Üzerinden tam 61 yıl geçti
13:15 İran Şahı'nın Romanya'nın Komünist Lideri'ne hediye ettiği otomobili almak isteyen yüzlerce kişi yarışa girdi
13:04 Fenerbahçe'nin Shaqiri ile temasa geçmesi taraftarları heyecanlandırdı
13:01 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'de son bir ayda üç yeni kuyuda petrol keşfettik
12:44 Bir kadının kollarını satırla kesmiş! Müge Anlı'da aranan kayıp adam seri katil çıktı
12:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mayıs darbesinin 61. yıl dönümünde Yassı Ada'da
12:09 Burak Yılmaz transferi hakkında konuştu: Çok güzel teklifler var!
12:06 Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Emekli Yarbay Korkut Eken konuştu: O gazetecinin öldürülmesiyle alakam yok
11:48 Fenerbahçe, Karagümrük'ten söz aldı! Hedef İtalyan gol makinesi Borini
Fenerbahçe'de futbolcular kazan kaldırdı! Yönetimin 'İndirim yapın' talebi oyuncuları çıldırttı Fenerbahçe'de futbolcular kazan kaldırdı! Yönetimin 'İndirim yapın' talebi oyuncuları çıldırttı         
13:34
Türk demokrasi tarihinin kara lekesi 27 Mayıs darbesi! Üzerinden tam 61 yıl geçti Türk demokrasi tarihinin kara lekesi 27 Mayıs darbesi! Üzerinden tam 61 yıl geçti         
13:18
İran Şahı'nın Romanya'nın Komünist Lideri'ne hediye ettiği otomobili almak isteyen yüzlerce kişi yarışa girdi İran Şahı'nın Romanya'nın Komünist Lideri'ne hediye ettiği otomobili almak isteyen yüzlerce kişi yarışa girdi         
13:15
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'de son bir ayda üç yeni kuyuda petrol keşfettik Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'de son bir ayda üç yeni kuyuda petrol keşfettik         
13:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mayıs darbesinin 61. yıl dönümünde Yassı Ada'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mayıs darbesinin 61. yıl dönümünde Yassı Ada'da         
12:39
Serinlemek için suya giren köpek, timsaha av oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi Serinlemek için suya giren köpek, timsaha av oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi         
12:23
Masumlar Apartmanı'nda veda! Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılıyor Masumlar Apartmanı'nda veda! Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılıyor         
11:58
Tatile çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç şezlongta öpüşürken yakalandı Tatile çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç şezlongta öpüşürken yakalandı         
10:37
Cinayet, 9 yıl sonra çözüldü! İç çamaşırındaki kan lekesi katili ele verdi Cinayet, 9 yıl sonra çözüldü! İç çamaşırındaki kan lekesi katili ele verdi         
10:19
Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu         
09:36
Alışveriş yapan kadının etek altı görüntülerini çekti! Markette mide bulandıran anlar Alışveriş yapan kadının etek altı görüntülerini çekti! Markette mide bulandıran anlar         
09:31
Kaçak içki ve sigaralar yakılarak imha edildi! Piyasa değerleri 10 milyon TL Kaçak içki ve sigaralar yakılarak imha edildi! Piyasa değerleri 10 milyon TL         
09:29
Oyuncu Ümit Erdim, pilot oldu! İlk yolculuğunda ünlü isimleri uçurdu Oyuncu Ümit Erdim, pilot oldu! İlk yolculuğunda ünlü isimleri uçurdu         
09:25
Genç kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti Genç kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti         
22:18
Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi         
20:11
Sedat Peker'in tweetinin ardından gündem olan Defne Samyeli'den Sedat Peker'in tweetinin ardından gündem olan Defne Samyeli'den "Soyadını açıkla" çağrısı         
19:50
Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu         
19:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2021 13:45:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Aşı ve tam kısıtlama etkisini gösterdi, yoğun bakımlar boşalıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement