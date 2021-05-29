Aşı vurulmaya ikna olan Mehmet amca Cumhurbaşkanına şiir yazdı - Son Dakika

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yaşayan 86 yaşındaki ozan Mehmet Büger, sağlık çalışanlarının ikna etmesinin ardından korona virüs aşısını yaptırdı. Büger'in sağlık çalışanlarından gördüğü ilgi karşısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı şiir ise dinleyenleri coşturdu.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesine bağlı Gazibeyli Mahallesi'nde yaşayan çiftçi emeklisi 86 yaşındaki Mehmet Büger'i korona virüs aşısını olması için sağlık çalışanları ikna etti. İlk dozunun ardından ikinci doz korona virüs aşısını da vurduran Mehmet amca, sağlık çalışanlarından gördüğü ilgi karşısında şiir kaleme aldı. Şiirinde Türkiye'nin sağlık sistemine övgüler dizen Mehmet Büger, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiler.

Büger, "Gençlik yıllarımda bir reçete alıp ilaç almak istedim ve sigorta hastanesine gittim. 100 TL muayene parası verdim. Orada bana paramparça bir ilaç verdiler. Verdiğim para ilaçları bile karşılaşamadı. Şimdi ki sağlık durumundan çok memnunuz. Allah o günleri geri getirmesin. Türkiye'mizde başta Cumhurbaşkanımız, bakanımız ve sağlık çalışanlarının hepsi daha korona virüs ilk çıktığında seferber oldular. Tedbirleri aldılar ve hastanelerimizi çoğalttılar. Türkiye'de her şey yeterli Türkiye'nin bu yoldaki çalışmaları gerçekten büyük takdir topluyor. Yoksa biz bir Hindistan olurduk. Hindistan'da adamlar ölülerini yakacak yer bulamadılar. Bizde öyle olacaktık ama tedbirler alındı. Halimize şükretmemiz lazım. Hele hele sağlık çalışanları burada canlarını feda ettiler. Bizler korona virüs olan birinin yanına varmaya korkarken onlar kendilerini siper ettiler. Biz bunları gördük. Onlarla iftihar ediyoruz" dedi.

"Bu bir savaş ve hepimiz aşılanarak bu savaşı kazanacağız"

Yahyalı Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Yasemin Doğan ise "Mehmet amca aşı olma konusunda biraz kararsızdı. Yaşı gelmesine rağmen evden çıkmadığını belirterek aşı yaptırmak istemiyordu. Bizde sürekli çocuklarının eve girip çıktığı için kendisine enfeksiyon taşıyabileceklerini anlattığımız için Mehmet amca bizi kırmadı ve ilk doz aşısını yaptırmıştık. Şimdi de ikinci doz aşısını yapmak için geldik. Şuan kendisi de aşının önemini, aşının ne kadar gerekli olduğunu, ne kadar büyük bir halk sağlığı problemi ile savaşmamız için elimizdeki tek silahın olduğunu bize çokta güzel anlattı. Yaş ve aşı sırası gelen bütün halkımızı mutlaka aşılarını yaptırmalarını da öneriyoruz. Çünkü bu bir savaş ve hepimiz aşılanarak bu savaşı kazanacağız" ifadelerini kullandı.

Ozan Mehmet Büger'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı şiirin bir kısmı şöyle:

"Memnuniyet olunca kalplere nakşediyon

Başarılar uhde püf noktasını biliyon

Milleti bu vatanı zaferlerle süslüyon

Değerli başkanımız Recep Tayyip Erdoğan

Çin'den ve Rusya'dan şimdi de Almanya

Aşı tedarikinde girdiler hep sıraya

Sesimizi duyurdun yaşa var ol dünyaya

Kudretli başkanımız Recep Tayyip Erdoğan

Sağlık Bakanımızda seçkin kişi yanında

Aşılar vuruluyor hem de tik tak anında

O sağlık ordumuzun gece gündüz yanında

Bilgili başkanımız Recep Tayyip Erdoğan

Bakanımız Fahrettin soyadları da Koca

Çok değerli bir insan ulaşıyor amaca

Kovidi koymaaycak aşılar vurulunca

Sevgili başkanımız Recep Tayyip Erdoğan

Maneviyat olunca hakkı hak biliyorlar

Kayseri'nin halkına durmadan çalışıyorlar

O kovid belasına aşıyla son veriyorlar

Merhametli başkanım Recep Tayyip Erdoğan." - KAYSERİ