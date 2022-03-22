Aşı yapan veterinere boğa saldırısı - Son Dakika
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Aşı yapan veterinere boğa saldırısı

22.03.2022 20:49
Aşı yapan veterinere boğa saldırısı

AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, şap ve LSD aşısı yapmak isteyen veteriner Ali Sarı (45), boğanın saldırısına uğrarken, yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, şap ve LSD aşısı yapmak isteyen veteriner Ali Sarı (45), boğanın saldırısına uğrarken, yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Sultanhisar Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nde görevli veteriner hekim Ali Sarı, hayvan çiftliğinde boğaya şap ve LSD aşısı yapmak isterken, boğanın saldırısına uğradı. Aşılama sırasında yüzüne ve vücuduna darbe alan Sarı yaralandı. Sağlık görevlilerince ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sarı, tedavisinin ardından taburcu edilirken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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Sultanhisar, Veteriner, Ali Sarı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Aşı yapan veterinere boğa saldırısı - Son Dakika


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