ISPARTA Aşı yapılacak büyükbaş hayvanlar, panikleyince demiri söküp, duvarı yıktı - Son Dakika

Aşı yapılacak büyükbaş hayvanlar, panikleyince demiri söküp, duvarı yıktı

Isparta'nın Gönen ilçesinde şap aşısı yapılmak istenen büyükbaş hayvanlar panikleyince, ahırın demirini söküp, duvarı yıktı. Olay anları güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Gönen ilçesine bağlı Gölbaşa köyünde meydana geldi. Süleyman Avşar'a ait büyükbaş hayvanlara şap aşısı yapmak isteyen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ahıra girdi. Ekipler, aşı yapacağı sırada, hayvanlar aniden geri geri hareket etmeye başladı. Hayvanların bağlı olduğu demir korkuluk yerinden sökülürken, kiremitten örülen duvar da yıkıldı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde demirlerin söküldüğü, ve duvarın hasar gördüğü yer aldı.

Süleyman Avşar, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nden 2 görevli arkadaş şap aşısı yapmak için ahırımıza geldi. Ahırda inekler strese girince burayı yıktı. Bize de buraları yeniden yapmak düştü dedi.