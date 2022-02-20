AŞI ZORUNLULUĞUNA KARŞI OLANLARDAN BALONLU EYLEM - Son Dakika

AŞI, maske, HES kodu ve PCR testi zorunluluğuna karşıt olduklarını belirten Plandemi Büyük Buluşma Platformu'ndan bir grup, balonlu eylem yaptı. Platform adına açıklama yapan Ali Osman Önder, Biz aşı dayatmasına karşıyız, biz PCR dayatmasına karşıyız, biz HES kodu dayatmasına karşıyız dedi. Açıklamanın ardından platform üyeleri, ellerindeki beyaz balonları havaya bıraktı.

Plandemi Büyük Buluşma Platformu'ndan yaklaşık 50 kişilik bir grup, Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binasının yakınında toplandı. Grup, Maske, mesafe hepsi hikaye, İnsanlık için elele yazılı pankartlar açtı. Grup adına basın açıklaması yapan Ali Osman Önder, Biz aşı karşıtı değiliz, isteyen istediği kadar fıçı fıçı aşı olabilir. Biz aşı dayatmasına karşıyız, biz PCR dayatmasına karşıyız, biz HES kodu dayatmasına karşıyız dedi. Önder, siyasilerin maskesiz, etrafındakilerin ise maskeli olduğunu öne sürerek maskesiz olarak toplu taşımaya binmek istediklerini belirtti. HES kodunun dijital kölelik sistemine bir adım olarak niteleyen Önder, Bill Gates tarafından fonlanan bir sistem olduğunu ileri sürdü. 2023 yılına kadar deri altı çiplerinin uygulamaya geçileceğini iddia eden Önder, küresel planların dijital barkodluk sistemiyle devam ettiğini belirterek Biz bu uygulamaların kölesi değiliz, köle olmayacağız. Biz insanız dedi. Platform üyeleri Küresel faşizme hayır şeklinde slogan attı. açıklamanın ardından grup üyeleri, havaya beyaz balonlar uçurdular.