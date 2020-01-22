ASİAD, Libya Konsolosluğunu ziyaret etti - Son Dakika

Birleştirici İş Dünyası Derneği (ASİAD) Genel Başkanı Yücel Yalçınkaya, dernek yönetimi ile birlikte Libya İstanbul Başkonsolosluğunu ziyarette bulunarak, 'her zaman iş dünyası olarak yanınızdayız' mesajı verdi.



Birleştirici İş Dünyası Derneği (ASİAD) Genel Başkanı Yücel Yalçınkaya, Libya İstanbul Başkonsolosu Fathi A.B. Sharif'i ziyaret etti. Yalçınkaya, ziyaretinde 'her zaman iş dünyası olarak yanınızdayız' mesajını ileterek, "Her zaman iş dünyası olarak Libya halkı ve devletinin yanındayız. Türkiye'nin Libya'da ne işi var diyenler, önce geçmiş tarihlerine iyi bakmalıdırlar." dedi.



"Bizler millet olarak bazı tehlikeleri görmezlikten gelemeyiz"



Barbaros'un yadigarı Libya'nın asırlar boyunca Osmanlı'nın önemli bir parçası olduğunu belirten Yalçınkaya, "Libya'da, Kıbrıs'ta ne işimiz var?" diye soranlar keşke ülkemiz üzerinde oynanan oyunların farkına bir varabilseler. Söz konusu Türk düşmanlığı olduğunda haçlı ordusunun kalıntıları birlik içerisinde iken bizler millet olarak bazı tehlikeleri görmezlikten gelemeyiz." ifadelerini kullandı.



"Her zaman devletimin ve milletimizin yanındayız"



ASİAD Genel Başkanı Yalçınkaya, sözlerine şöyle devam etti: "Doğu Akdenizi Türkiye'ye tamamen kapatmak isteyen bir zihniyete karşı Türkiye olarak biz banane diyebilir miyiz? Fransa, ve Rusya, Libya'da hiç kimse bir şey demiyor. Ama söz konusu bizim ülkemizin kendi çıkarlarını Doğu Akdenizde korumak için vermiş olduğu bu milli mücadelede her zaman devletimin ve milletimizin yanındayız. Anadolu Birleştirici İş Dünyası olarak sonuna kadar destekliyoruz."



"Türkiye'ye çok teşekkür ederiz"



Libya İstanbul Başkonsolosu Fathi A.B. Sharif'i de ziyaretle ilgili olarak, "Türk milletine ve devletine teşekkürü bir borç biliriz. Türkiye ve Libya olarak siz değerli iş dünyası insanlarından yatırımlar yaparak her zaman sizlere kapılarımızın açık olduğunu bilmenizi isterim." dedi. - İSTANBUL