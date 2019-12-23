ASİD Başkanı Dr. Yıldırım'ın Kurtuluş Bayramı mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ASİD Başkanı Dr. Yıldırım'ın Kurtuluş Bayramı mesajı - Son Dakika

ASİD Başkanı Dr. Yıldırım'ın Kurtuluş Bayramı mesajı

6 saat önce

Merkezi Gaziantep'te bulunan Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

ASİD Başkanı Dr. Yıldırım'ın Kurtuluş Bayramı mesajı, System.String[]

Merkezi Gaziantep'te bulunan Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.


Dr. Yıldırım, kahramanlık ve başarı öyküleriyle yazılmış tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birinin Kurtuluş Savaşı'nda Gaziantep'in verdiği mücadele olduğunu kaydetti.


Her türlü yokluğun karşısında, bağımsızlık uğruna ellerinde kalan son şey olan canlarını hiçe sayarak, büyük bir savaş veren Gazianteplilerin yaktığı meşaleyle, tüm ulusun yolunun aydınlanmasında büyük rolü olduğunu dile getiren Dr. Yıldırım, mesajında şu görüşlere yer verdi:


"98'inci yıl dönümünü büyük bir gurur ve onurla kutladığımız 25 Aralık Gaziantep'in kurtuluş günümüz, ebediyete kadar Türk'ün bağımsızlık mücadelesinin sembollerinden biri olacaktır. Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ulusumuzun varlığı ve bağımsızlığı için mücadele eden tüm şehitlerimizi büyük bir şükran ve saygıyla anıyorum." - GAZİANTEP

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Yusuf Ziya Öztabak, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 04:49 Kaynak: İHA
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