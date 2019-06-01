Son Dakika Haberleri: ASİD Başkanı Dr. Yıldırım'ın ramazan bayramı mesajı
Son Dakika Güncel Haber

ASİD Başkanı Dr. Yıldırım'ın ramazan bayramı mesajı

1 saat önce

Merkezi Gaziantep'te bulunan Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

ASİD Başkanı Dr. Yıldırım'ın ramazan bayramı mesajı, System.String[]
Merkezi Gaziantep'te bulunan Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Dr. Yıldırım, bayramların insanların bir araya gelmesine vesile olan, karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörünün anlamını bulduğu günler olduğunu kaydetti. Birlik ve beraberlik içinde kutlanan bayramların, manevi değerlerin devamlılığı için büyük önem taşıdığına vurgu yapan Dr. Yıldırım, "Ne mutlu bizlere ki böylesine köklü geleneklere sahibiz.Sağlık, mutluluk, huzur dolu nice bayramları sevdiklerimizle geçirmek dileğiyle Ramazan Bayramımız mübarek olsun" dedi. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 10:34 Kaynak: İHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şekercilerde bayram hareketliliği İftara ne kadar kaldı? İşte 1 Haziran Cumartesi il il iftar vakitleri TEM Otoyolu'nda bayram trafiği! Durma noktasına geldi Son Dakika! Iğdır'dan acı haber! 2 askerimiz şehit oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 12:13:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ASİD Başkanı Dr. Yıldırım'ın ramazan bayramı mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]