Son Dakika Haberleri: ASİD Başkanı Yıldırım'ın Kurban Bayramı mesajı
Son Dakika Güncel Haber

ASİD Başkanı Yıldırım'ın Kurban Bayramı mesajı

56 dakika önce

Merkezi Gaziantep'te bulunan Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

ASİD Başkanı Yıldırım'ın Kurban Bayramı mesajı, System.String[]
Merkezi Gaziantep'te bulunan Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Dr. Yıldırım, "Bayramlar, büyüklerimizden bizlere kalan, bizlerden de evlatlarımıza miras bırakabileceğimiz en önemli değerlerimizdendir" dedi. Her şeyin hızla değiştiği ve çalışma temposunun yoğun olduğu bir çağda yaşandığına vurgu yapan Dr. Yıldırım, "Bu tempo içinde ailelerimizle ve yakınlarımızla bir araya gelmemiz her zaman mümkün olmuyor. Bayramlar geçmişle günümüz arasındaki en kuvvetli bağlardan biri olduğu gibi, aileleri hatta nesilleri bir araya getiren önemli günlerdir. Sağlıklı, mutlu, birlik ve beraberliğimizin daim olduğu bayramları huzur içinde geçirmenizi dilerim" diye konuştu. - GAZİANTEP
Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Yusuf Ziya Öztabak, Kurban Bayramı, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İşte bayramda ücretsiz olacak köprüler ve yollar
HDP Eş Genel Başkanı Temeli: 2020 erken seçim getirir Erdoğan "Millet bahçesi olacak" demişti ancak Bakan Atatürk Havalimanına otel yapılacağını açıkladı Araç sahipleri müjde! Benzin ve motorine büyük indirim geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 11:01:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ASİD Başkanı Yıldırım'ın Kurban Bayramı mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]