ASİD Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel ASİD Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım Açıklaması - Son Dakika

ASİD Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım Açıklaması

6 saat önce

Merkezi Gaziantep'te bulunan Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, her gelen yılın ümit ve sevincini de beraberinde getirdiğini ifade etti.

ASİD Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım Açıklaması, System.String[]

Merkezi Gaziantep'te bulunan Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, her gelen yılın ümit ve sevincini de beraberinde getirdiğini ifade etti.


Yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayınlayan Dr. Yıldırım, "Kaç yaşında olursak olalım, yılbaşları yeni bir başlangıcı temsil ettiğinden, içimizdeki umutlar yeniden hayat buluyor" dedi.


Ailelerin, ulusların ve dünyanın huzur ve birliktelikle pek çok zorluğun üstesinden gelebileceğini kaydeden Dr. Yıldırım, "2020 yılının huzur ve sağlıklı günleri beraberinde getirmesi dileğiyle, yeni yılınız kutlu olsun" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Yusuf Ziya Öztabak, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 10:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yeni yıl tatiline giren Mucize Doktor'un yayın tarihi belli oldu
Meteoroloji'nin kar uyarısı İstanbul'da belediye ekiplerini harekete geçirdi Son dakika: Şirinevler durağında metrobüs bir kadın yolcuya çarptı! Seferler bir süre aksadı "Baharın müjdecisi" kardelen ve çiğdemler erken çiçek açtı

Son Dakika Haberleri
16:45 Yunanistan'a kaçmak isteyen 5 fetö şüphelisi ile 5 organizatör tutuklandı - Son Dakika
16:44 Batı Karadeniz'deki balıkçılar soğuk havadan umutlu - Son Dakika
16:44 Ücretli hattan para kazanmak için kaçak arama yapanlar yakalandı - Son Dakika
16:44 Lenf kanserine yakalanan tıp fakültesi öğrencisi Elif Azra Bulut için kök hücre bağışı çağrısı - Son Dakika
16:42 Tekirdağ'da eğlence mekanları denetlendi - Son Dakika
16:17 Meteoroloji'nin kar uyarısı İstanbul'da belediye ekiplerini harekete geçirdi - Son Dakika
13:58 Son dakika: Şirinevler durağında metrobüs bir kadın yolcuya çarptı! Seferler bir süre aksadı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 16:48:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ASİD Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]