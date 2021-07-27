Aşıda Hediye Kampanyasının Detayları Belirlendi - Son Dakika

Aşıda Hediye Kampanyasının Detayları Belirlendi

Aşıda Hediye Kampanyasının Detayları Belirlendi
Son Güncelleme: 27.07.2021 19:19

Yapılan çağrılar, alınan tedbirler ve sağlık personelinin fedakarca çalışmaları sonucu Şanlıurfa'da aşılanma sayısının artmaya başladığını açıklayan Vali Abdullah Erin, 26 Temmuz 2021 Pazartesi günü 15 bin 225 kişinin aşı olduğunu, bugün ise toplam aşı sayısında 638 bin doz rakamının...

Yapılan çağrılar, alınan tedbirler ve sağlık personelinin fedakarca çalışmaları sonucu Şanlıurfa'da aşılanma sayısının artmaya başladığını açıklayan Vali Abdullah Erin, 26 Temmuz 2021 Pazartesi günü 15 bin 225 kişinin aşı olduğunu, bugün ise toplam aşı sayısında 638 bin doz rakamının aşıldığını söyledi.

Vali Erin, 18-25 yaş aralığındaki gençlerin koronavirüs salgınını önlemeye yönelik başlatılan aşı çalışmalarına dahil olmalarını teşvik etmek amacıyla, Şanlıurfa Valiliğince başlatılan hediye kampanyasının detaylarını da açıkladı.

Şanlıurfa'da 18-25 yaş arasında 500 bin, 25-35 yaş arasında ise 250 bin kadar nüfusun bulunduğunu belirten Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, bu yaş aralığındaki genç nüfusun gereksiz şekilde aşı olmaktan çekindiğine dikkat çekti.

18-25 yaş aralığındaki gençlerin aşı olmasını teşvik etmek amacıyla bir kampanya başlattıklarını açıklayan Vali Erin, 29 Temmuz 2021 günü yapılacak ilk çekilişle aşı olanlara bisiklet, tablet bilgisayar, burs ve turistik gezi hediyelerinin verileceğini söyledi.

İş insanları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşları da kampanyaya destek vermeye çağıran Vali Erin, "Bugün, günlük en yüksek aşılama sayısına ulaştık. Aynı performansı devam ettirerek kayıpları azaltabilir, toplumsal bağışıklığı sağlayabiliriz. " dedi.

Vali Erin'in açıkladığı kampanyaya göre; Şanlıurfa'da aşılama oranı yüzde 50'nin üzerine çıkana kadar devam edecek hediye kampanyası ile il merkezi ve ilçelerde her hafta perşembe günleri noter huzurunda yapılacak çekilişlerle, 18-25 yaş arası aşı olan gençlere 5 bisiklet ve 5 tablet bilgisayar hediye edilecek. Ayrıca il merkezinde yapılacak çekilişle de üniversitede eğitim gören 2 gence okul dönemini kapsayacak şekilde aylık 500 TL burs ile her ay 15 gence bir günlük turistik Halfeti gezisi ve tekne turu hediye edilecek.

Kaynak: Habermetre

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SON DAKİKA: Aşıda Hediye Kampanyasının Detayları Belirlendi - Son Dakika
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