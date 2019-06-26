Son Dakika Haberleri: "Aşıdan kaçan" dana eve girdi
Son Dakika Güncel Haber

"Aşıdan kaçan" dana eve girdi

1 saat önce

Bolu'nun Mengen ilçesinde, veteriner hekim aşı yaptığı sırada ahırdan kaçarak üst kattaki eve giren dana, yaklaşık 3 saatlik çabayla çıkarılabildi.

Bolu'nun Mengen ilçesinde, veteriner hekim aşı yaptığı sırada ahırdan kaçarak üst kattaki eve giren dana, yaklaşık 3 saatlik çabayla çıkarılabildi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karaşeyhler köyü Ahmetoğlu Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Özgür Hızarcı, hayvanlarına aşı yaptırmak için veteriner hekim çağırdı.
Veteriner hekim hayvanlara aşı yaptığı esnada bir dana ahırdan kaçarak, ahşap merdivenleri çıkıp üst kattaki eve girdi.
Hızarcı, uzun süre danayı evden çıkarmaya çalıştı. Danayı kendi uğraşlarıyla evden çıkaramayan Hızarcı, Mengen Belediyesinden yardım istedi.
Ancak hayvanın uyuşturulması halinde evden çıkartılmasının daha zor olacağını düşünerek yardım talebinden vazgeçen Hızarcı, köy sakinlerinin de desteğiyle yaklaşık 3 saatlik uğraşın ardından danayı evden çıkarmayı başardı.
Aşıdan kaçan dana eve girdi
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 09:52 Kaynak: AA
bolu, mengen, veteriner, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sağlık Bakanlığının randevusuz muayene olunabileceği SMS'i tartışma yarattı Son dakika! Suriye'de Zeytin Dalı Harekatı bölgesinden acı haber geldi: Şehidimiz var Son dakika! Kara Harp Okulu davasında karar açıklandı İstanbul - İzmir otoyolu Karacabey'in kaderini değiştirecek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 11:22:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Aşıdan kaçan" dana eve girdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]