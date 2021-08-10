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'Aşıdan sonra doktor ölümlerinden söz edilmiyor' - Son Dakika

'Aşıdan sonra doktor ölümlerinden söz edilmiyor'

10.08.2021 10:20
'Aşıdan sonra doktor ölümlerinden söz edilmiyor', System.String[]

DİYARBAKIR Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisi sorumlusu Doç. Dr. Hakan Akelma, doktorların aşı olduktan sonra doktor ölümlerinden neredeyse bir yıldır söz edilmediğini söyledi.

DİYARBAKIR Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisi sorumlusu Doç. Dr. Hakan Akelma, doktorların aşı olduktan sonra doktor ölümlerinden neredeyse bir yıldır söz edilmediğini söyledi. Doç. Dr. Akelma, "Önü bıçak gibi kesildi. Hekimler ek dozlarını yaptıktan sonra şu an hekim hastalığı ya da sağlık personeli hastalığı olarak çok az görüyoruz. Bu da aşının faydalı olduğunu gösteriyor. Ne kadar aşı yeni olsa da ne kadar üzerinde soru işaretleri olsa da bir gerçek var ki koruduğu ortadadır" dedi.

Diyarbakır'da koronavirüs vaka sayılarındaki artış sürerken, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakımında bulunan hastaların yüzde 65'inin aşısız, diğerlerinin de eksik aşılı olduğu belirtildi. Hastanenin yoğum bakım servis sorumlusu Doç. Dr. Hakan Akelma, aşılı ve aşısızların klinik seyirlerinin de farklı olduğunu ifade ederek, "Hastalık aşısızlarda biraz daha ölümcül seyrediyor" dedi.

AŞI SONRASI DOKTOR ÖLÜMLERİNDEN SÖZ BİLE EDİLMİYORAşının koruyuculuğunun önemine değinen Doç. Dr. Akelma, "Aşısını tamamlamayan ya da tek toz aşı yapıp 15 gün beklemeyenler aşısız olarak sayılıyor. O dönemde virüsü kapmışlardır. Hastaneye gelenlere baktığımızda aşılı olanlar hastalığı hafif geçiriyor" diye konuştu.Aşı karşıtlığı ve aşı tereddüdü yaşayanların olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Akelma, şunları söyledi: "Aşı karşıtlığı iki çeşittir. Biri aşı karşıtlığıdır. Biri aşı tereddütlüdür. Aşı tereddütlü kişileri aslında aşıya çok tereddütlü olmadığını düşünüyoruz. Ancak aşı karşıtı kişilerde onları ikna etmek zor bir durumdur. O anlamda aşı karşıtlığına karşı yapabileceğimiz bir şey yokken, aşı tereddütlü olan kişileri sosyal medyada, ulusal medyada ve diğer mecralarda aydınlatmak zorundayız. Özellikle şu bir gerçek, verilen rakamlar şunu gösteriyor ki aşı faydalı. Doktorlar aşı olduğunda doktor ölümleri neredeyse 1 yıldır hiç sözü bile edilmiyor. Önü bıçak gibi kesildi. Hekim hastalığı ya da sağlık personeli hastalığı olarak çok az görüyoruz. Bu da aşının faydalı olduğunu gösteriyor."AŞI ETKİLİ

"Ne kadar aşı yeni olsa da ne kadar üzerinde soru işaretleri olsa da bir gerçek var ki koruduğu ortadadır" diyen Doç. Dr. Akelma, "Gerek yatan hastaların aşısız oranı gerekse sağlık personelinin ölüm oranlarının neredeyse sıfıra kadar düşmesi aşının etkili olduğunu göstermektedir. Bu anlamda kar ve zarar hesabına vurduğumuzda aşı ile ilgili önyargındansa hiç hastalanmamak daha karlı gelmektedir. Bu anlamda aşı ile ilgili tereddüttün ortadan kalkıp halkımızın bir önce aşısını yapması ve 15 gün maske, mesafe kurallarına uyarak kendilerinde antikor oluşturacak vakti bekleyip böylece hastalıktan korunmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.


'Aşıdan sonra doktor ölümlerinden söz edilmiyor'
'Aşıdan sonra doktor ölümlerinden söz edilmiyor'
'Aşıdan sonra doktor ölümlerinden söz edilmiyor'
'Aşıdan sonra doktor ölümlerinden söz edilmiyor'
'Aşıdan sonra doktor ölümlerinden söz edilmiyor'
'Aşıdan sonra doktor ölümlerinden söz edilmiyor'
'Aşıdan sonra doktor ölümlerinden söz edilmiyor'
'Aşıdan sonra doktor ölümlerinden söz edilmiyor'
'Aşıdan sonra doktor ölümlerinden söz edilmiyor'
'Aşıdan sonra doktor ölümlerinden söz edilmiyor'

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, COVIRAN Bereket, Gazi Yaşargil, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Aşıdan sonra doktor ölümlerinden söz edilmiyor' - Son Dakika


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