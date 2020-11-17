Aşığı olduğu sanatçının geleceğini duyan engelli gencin sevinç tepkileri - Son Dakika

Aşığı olduğu sanatçının geleceğini duyan engelli gencin sevinç tepkileri

17.11.2020 11:08

- Aşığı olduğu sanatçının geleceğini duyan engelli gencin sevinç tepkileri Sadece Haluk Levent'in şarkılarına tepki veren 29 yaşındaki SSPE hastası genin sevinci, Haluk Levent'in 'yanına gidip şarkı da söyleriz' paylaşımı sonrası ikiye katlandı Annesinin 'Haluk Levent gelsin mi?

- Aşığı olduğu sanatçının geleceğini duyan engelli gencin sevinç tepkileri

Sadece Haluk Levent'in şarkılarına tepki veren 29 yaşındaki SSPE hastası genin sevinci, Haluk Levent'in 'yanına gidip şarkı da söyleriz' paylaşımı sonrası ikiye katlandı

Annesinin 'Haluk Levent gelsin mi?' sorusuna, gözlerini açıp kapatarak 'evet' yanıtını veren genç, Haluk Levent'in yanına geleceği günü dört gözle bekliyor

2 metre boyundaki genç, göz kararması ve denge kayıpları yaşayıp yatağa mahkum oldu

ANTALYA - Antalya'da ortaokul son sınıftayken ölümcül SSPE (Subakut Sklerozan Panensefalit) hastalığına yakalanan ve sadece Haluk Levent'in şarkılarına tepki veren 29 yaşındaki Burak Yılmaz'ın bu sevgisine karşılık, Haluk Levent'in, 'Elbette yanına gidip şarkı da söyleriz' paylaşımının ardından genç adamın sevinç tepkileri ikiye katlandı. Yüzde yüz engelli, konuşma yetisi olmayan Yılmaz, annesinin 'Haluk Levent gelsin mi?' sorusuna gözlerini kapatıp açarak 'evet' yanıtını verdi.

Antalya'da yaşayan 29 yaşındaki Burak Yılmaz, ortaokul son sınıftayken bir anda gözlerinde sıkıntı yaşadı ve dengesini kaybederek düşmeler yaşamaya başladı. Okul döneminde basketbol oynayan 2 metre boyundaki gencin durumunu başlarda ailesi anlayamadı ancak yaşananlar süreklilik kazanınca aile çocuklarını doktora götürdü. Yapılan tetkikler sonucu Yılmaz'a SSPE (Subakut Sklerozan Panensefalit) teşhisi konuldu. Zaman ilerledikçe durumu daha da ağırlaşan Yılmaz, geçirdiği gribal enfeksiyon sonrası ise konuşma, yemek yeme ve hareket fonksiyonlarını kaybederek yatağa mahkum oldu. Yılmaz ailesi, çocuklarının yakalandığı hastalığın tedavisinin olmadığını öğrenince ise adeta yıkıldı.

"Bütün şarkılarını ezbere biliyor"

Oğlunun tam bir Haluk Levent aşığı olduğunu aktaran anne Serpil Yılmaz, "Haluk Levent'in şarkılarına aşırı tepki veriyor. Küçükken çok seviyordu. Bütün şarkılarını ezbere biliyordu. Birlikte söylemeyi deniyorduk. Şimdi şarkıyı açınca çok tepki veriyor. Aşığı gibi bir şey. Çok sevdiği bir sanatçı. O mutlu olunca, biz de mutlu oluyoruz." diye konuştu.

Haluk Levent: "Elbet yanına gidip şarkı da söyleriz"

Haberin İhlas Haber Ajansı tarafından servis edilmesinden kısa süre sonra Anadolu Halk ve Barış Platformu Başkanı sanatçı Haluk Levent'ten aileyi duygulandıran bir paylaşım geldi. Haluk Levent, sosyal medya hesabından İhlas Haber Ajansı'nın haberini paylaşarak Antalya AHBAP platformunu Burak'a ahbap olmaya çağırdı. Levent mesajında, "Gördüm. Çok etiketlemişsiniz arkadaşlar. Antalya Ahbap! Kardeşimize ve ailesine Ahbap olalım! Elbet yanına gidip şarkı da söyleriz!@ahbap_antalya" ifadelerini kullandı.

"İstediğini gözlerini kapatıp açarak belli ediyor"

Haluk Levent'in bu paylaşımı sonrası ailenin ve Burak'ın sevinci ikiye katlandı. Burak'ın bu sevgisini karşılıksız bırakmayan Haluk Levent'in paylaşımını görünce oldukça heyecanlandıklarını dile getiren Serpil Yılmaz, "Özellikle Burak çok sevindi. Burak'ı mutlu etmek için canı gönülden gelmesini istiyorum. İstediğini gözlerini kapatıp açarak belli ediyor. Beden diliyle konuşuyoruz." Dedi.

"Lütfen aşınızı yaptırın"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşı konusunda çok duyarlı olduğuna işaret eden Yılmaz, Dünya Sağlık Örgütü'nün kızamık salgınıyla paylaştığı artış verileri sonrası vatandaşları kızamık aşısı yapmaya davet etti. "Biz yandık, kimse yanmasın" diyen Yılmaz, "Lütfen aşılarınızı yaptırın. Benim ve çocuğumun canı yandı, kimsenin canının yanmasını istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Burak'ın kişisel bakımının zor olduğunu belirterek, bu konuda kendileri ve diğer SSPE hastalarına devletten maddi anlamda destek talep etti.

Aşığı olduğu sanatçının geleceğini duyan engelli gencin sevinç tepkileri
Aşığı olduğu sanatçının geleceğini duyan engelli gencin sevinç tepkileri
Aşığı olduğu sanatçının geleceğini duyan engelli gencin sevinç tepkileri
Aşığı olduğu sanatçının geleceğini duyan engelli gencin sevinç tepkileri
Aşığı olduğu sanatçının geleceğini duyan engelli gencin sevinç tepkileri
Aşığı olduğu sanatçının geleceğini duyan engelli gencin sevinç tepkileri
Aşığı olduğu sanatçının geleceğini duyan engelli gencin sevinç tepkileri
Aşığı olduğu sanatçının geleceğini duyan engelli gencin sevinç tepkileri
Aşığı olduğu sanatçının geleceğini duyan engelli gencin sevinç tepkileri
Aşığı olduğu sanatçının geleceğini duyan engelli gencin sevinç tepkileri
Aşığı olduğu sanatçının geleceğini duyan engelli gencin sevinç tepkileri

subakut sklerozan panensefalit, Haluk Levent, Engelli, Antalya, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Aşığı olduğu sanatçının geleceğini duyan engelli gencin sevinç tepkileri - Son Dakika


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