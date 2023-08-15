Aşık çocuk beni gizlice izliyor başlıklı videoya hukuki süreç başlatıldı - Son Dakika
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Aşık çocuk beni gizlice izliyor başlıklı videoya hukuki süreç başlatıldı

Son Güncelleme: 15.08.2023 21:12

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada dolaşıma giren 'Aşık çocuk beni gizlice izliyor' başlıklı videoya ilişkin hukuki süreç başlattı. Video içeriğinin çocukların psikolojik ve sosyal gelişimlerine zarar verdiği değerlendirildi.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada dolaşıma giren, 'Aşık Çocuk Beni Gizlice İzliyor' başlıklı video paylaşımına ilişkin, çocukların sosyal ve psikolojik açıdan gelişimlerini olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle erişim engeli ve içeriğin kaldırılması için hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan değerlendirme neticesinde, sosyal platformda yer alan video içeriğinin çocukların psikolojik ve sosyal gelişimleri üzerinde olumsuz tesir oluşturacağı ve iyilik hallerine zarar vereceği değerlendirilmiştir. Çocukların söz konusu içeriklere maruz kalmasının sosyal ve psikolojik açıdan gelişimlerini olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle 14.08.2023 tarihinde 'erişim engeli/içeriğin kaldırılması' için gerekli hukuki süreçler başlatılmıştır. Çocuğun üstün yararı ilkesi gereğince çocukların psiko-sosyal gelişimleri ve iyilik halleri Bakanlığımızın en önemli önceliklerindendir. Bu kapsamda çocuklarımızı yazılı, görsel ve dijital yayınların zararlarından korumak için Sosyal Medya Çalışma Grubumuz aracılığıyla 2023 yılı Ağustos ayı itibarıyla 168 zararlı içeriğe müdahale edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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Çocuk, Aile, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aşık çocuk beni gizlice izliyor başlıklı videoya hukuki süreç başlatıldı - Son Dakika


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