Son Dakika Haberleri: Aşık genç, babası ile tartışıp otomobilden atladı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Aşık genç, babası ile tartışıp otomobilden atladı

8 dakika önce

Konya'nın Kulu ilçesinde babası ile tartışan genç, hareket halindeki otomobilden atlayarak yaralandı.

Aşık genç, babası ile tartışıp otomobilden atladı, System.String[]
Konya'nın Kulu ilçesinde babası ile tartışan genç, hareket halindeki otomobilden atlayarak yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Dinek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mevsimlik tarım işçisi İ.K. (24), tanışıp aşık olduğu bir kızla evlenmek istediğini babasına anlattı. İsteğe karşı çıktığı iddia edilen baba, oğlu ile tartışınca İ.K., 34 ULM 58 plakalı otomobilin kapısını açarak dışarıya atladı. Yaralanan genç babasının çağırdığı ambulansla Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 01:14 Kaynak: İHA
tarım işçisi, dinek, kulu, konya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sinir krizi geçiren kadın otomobilini paramparça etti! Yardım isteyen kamyon şoförünün bacaklarının üzerinden iki kez otomobil geçti Şanlıurfa'da meydan kavgası! İki aile sopa ve küreklerle birbirine girdi İnternette kabusu yaşayan çocuklar anlattı: Hap içirdi, o fotoğrafları gösterip tecavüz etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 13:22:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aşık genç, babası ile tartışıp otomobilden atladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]