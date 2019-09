Aşık hüseyin akan 'çok sevdim yalan oldu' bana ait

Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan Aşık Hüseyin Akan, 'Çok Sevdim Yalan Oldu' isimli şarkının kendisine ait olduğunu ileri sürdü. Bulut'un eseri izinsiz kullandığını iddia eden Akan, konuyu yargıya taşıyacağını söyledi.

Oyuncu İrem Sak'ın çektiği bir video ile popüler olan 'Çok Sevdim Yalan Oldu' isimli şarkıya çekilen klip, 30 milyon izlenmeye ulaştı. Sosyal paylaşım sitesisinde yüz binlerce beğeni alan şarkıyı seslendiren Kayserili Fatih Bulut'a yönelik şok bir iddia geldi. Tarsuslu Aşık Hüseyin Akan, eserin sözü ve müziğinin kendisine ait olduğunu ve Bulut'un parçayı izinsiz olarak kullandığını iddia etti.

'ASKERDE YAZDIM'

Şarkının hikayesini anlatan Akan, 1987 yılında 15'inci Kolordu Cezaevi'nde besteledim müzikledim. Bu parçanın her şeyini orada yazdım. O tarihte Adana Demirspor'da futbolcuydum ve evliydim. Tecilim olmadığı için apar topar askere götürdüler. O dönemde hiç gurbete çıkmamıştım, evlilik de vardı. Kalemi aldım elime, 'Umut ışıklarım birer birer söndüler, her topluma baktım onlar döndüler, ezdi tükenmek bilmiyor, zalim geceler' bunun hikayesi böyle ortaya çıktı. Hak sizde hukuk sizde. Bundan birkaç sene önce bu sözleri Mustafa Balcı diye bir kardeşim internette söylemiş. Onu uyardım, 'Bu eser bana aittir' dedim, O da, 'Hocam ellerinden öperim' dedi. Aradan bir süre sonra bu şarkı patladıktan sonra bizim aile dostumuz beni arayarak, 'Bu geceler parçası sana ait değil mi' dedi. Baktım evet aynısı. 'Söz-müzik Mustafa Balcı ve Fatih Bulut' diye yazmışlar dedi.

Akan, söz konusu eserin geçmiş yıllarda Kültür Bakanlığı onayı ile çekilen Cono Ahmet isimli belgeselde kullanıldığını da sözlerine ekledi.

Sosyal paylaşım sitesinde Mustafa Balcı'nın 592 bin 999 izlenen, 'Çok Sevdim Yalan Oldu' klibinin bilgi kısmında 'Söz Aşık Hüseyin Akan'a aittir' yazarken, Fatih Bulut'un 29 milyon 893 bin 677 kez izlenen aynı başlıklı klibinde 'Söz & Müzik Fatih Bulut' yazıyor.