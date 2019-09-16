Aşık hüseyin'i ziyaret eden şarkıcı fatih bulut: adım 'hırsız'a çıktı

SOSYAL medyada 'Çok sevdim yalan oldu' isimli şarkısıyla binlerce kişi tarafından izlenerek ünlenen Fatih Bulut, şarkının yüzde 65'inin ait olduğu ortaya çıkan Aşık Hüseyin Akan'ı ziyaret etti. Adının 'hırsız'a çıktığını söyleyen Bulut, "Hüseyin ağabeyi evinde ziyaret ettik. Olay tatlıya bağlandı" dedi. Aşık Hüseyin Akan ise Fatih Bulut'a açtığı davayı geri çektiğini söyledi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Aşık Hüseyin Akan'ı evinde ziyaret edip, bir süre sohbet eden Fatih Bulut, ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. Bulut, "Gelişmeler karşısında adım 'hırsız'a çıktı. Hüseyin ağabeyin yanındayız, ortada yanlış anlaşılma var. Hüseyin ağabey her şeyi anlatacak" derken, Aşık Hüseyin Akan ise "Ben sana hırsız demedim" dedi.

'DAVAYI GERİ ÇEKTİ'

Aşık Hüseyin Akan, "Ben de yanlış anladım. Ben yeğenimi dinledim, kendinde suç olmadığını anladım. Davamı geri çekiyorum, Allah yolunu açık etsin" diye konuştu.

İnsanların kendisini suçlu gibi görmesinden çok rahatsız olduğunu kaydeden Fatih Bulut, şunları söyledi:

"Kimse kimsenin duygusunu almaz, yerde para bulsam şöyle kaldırır, 'Bu kimin?' derim. Bu olayda adım 'hırsız'a çıktı. Sen yüreği güzel adamsın, sen demedin ama herkes öyle dedi. Eser yarı yarıya bizlere ait ama eser Hüseyin ağabeyin. Eserin gerçek sahibi olduğunu bilsem gelmez miydim yanına, hep birlikte yaptık. Parçanın bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmedim. Televizyona giderken Kayseri diye çıktım ama ortaya Tarsus da çıktı. Ama bir baktım ki dünya izliyor. Allah razı olsun."

Fatih Bulut ve Aşık Hüseyin Akan, Tarsus'taki notere giderek eser üzerinde noter onaylı anlaşma yaptı.

- Mersin