Aşık Kemiği Nedir? Nerededir? Aşık Kemiği Ağrısı, Kırığı ve Tedavisi

Vücudun bütün ağırlığını ayağa aktarma görevi üstlenmiş olan aşık kemiği, bu konuda bağlantı açısından önemli bir potansiyel teşkil ediyor. Bunu eklemler aracılığıyla gerçekleştirmekte ve önemli bir ağırlık ve baskıyı aktarma potansiyeline sahiptir. Yaşanabilecek olası herhangi bir problem karşısında mutlaka tedavi için doktora başvurulması gerekir.



Aşık Kemiği Nedir?



Bacak bölümündeki eklemler aracılığıyla vücudun tüm ağırlığını aya aktarma görevini üstlenmiş olan kemiğe aşık kemiği denmektedir. Bölgedeki eklemler ile beraber bunu gerçekleştiren aşık kemiği, gün içerisinde düzenli olarak sürekli bir aktarım görevini ele alır. Çok küçük bir yapı olmasına rağmen bulunduğu bölge itibariyle senkronize bir aktarım potansiyeli oluşturuyor.



Aşık kemiği nerededir?



Ayak kemiğinin alt kısmında yer alan aşık kemiği tarsus kemiklerinden biridir. Bölgedeki en büyük kemik olarak öne çıkıyor. Kıkırdak kaplı yüzeyi oranı en yüksek kemikler arasında yer almaktadır. Ayak bileğinin hemen alt tarafında vücudun tüm ağırlığını ayak kısımlarına aktarmaktadır.



Aşık kemiği ağrısı



Ayak bileği eklemini oluşturan en önemli yapılardan biri aşık kemiğidir. Kemiğin yarısından fazlası kıkırdak doku ile kaplıdır. Bölge ayak ve bacak arasındaki bağlantı noktasında önemli bir potansiyel teşkil eder. Yaşanabilecek olası bir problem ile beraber hem ayak hem de eklemlerin kısıtlılığına sebep oluyor. Bu da ciddi anlamda ağrılar yaşanmasına neden olmaktadır. Özellikle hareketli bir kısım olduğu için her hareket edildiğinde ciddi anlamda yanma, zonklama ve acı oluşturur. Böyle durumlarda mutlaka bir doktora görünmek büyük öneme sahiptir.



Aşık Kemiği kırığı



Farklı sebeplerden dolayı aşık kemiği kırığı yaşanabilmektedir. Özellikle eski dönemlerdeki uçakları durdurmak için yapılan baskı sebebiyle bu bölgede kırık oluşabiliyordu. Günümüzde ise yüksek hızda meydana gelen araba kazaları ile beraber sert düşmeler aşık kemiği kırığı yaratabiliyor. Yani bölgede meydana gelen darbeler ciddi anlamda kırık oluşturmaktadır.



Aşık kemiği tedavisi



Aşık kemiği tedavisi meydana gelen sakatlığın durumuna bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Eğer meydana gelen kırık, kemiğin yerinden çıkmasına sebep olduysa belli başlı bazı unsurlar çözüm olarak ele alınır.



- Platin çivi,



- Vida uygulaması,



Kemiğin doğru şekilde hizalanmasıyla doğru kaynaması için, bu yöntemler cerrahi müdahale ile uzman doktor kontrolü altında gerçekleşir.