Aşık Mahzuni Şerif Ses ve Beste Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 1'inci Uluslararası Edebiyat ve Şiir Günleri kapsamında gerçekleştirilen Aşık Mahzuni Şerif Ses ve Beste Yarışması'nın finali yapıldı. Yarışmanın birincisi Kevser Özdemir, ödülünü Türk Halk Müziği Sanatçısı Sevcan Orhan'ın elinden aldı.

Yarışmada finale kalan 92 kişi, dün akşam birinci olabilmek için Aşık Mahzuni Şerif'in türkülerini en güzel bir şekilde seslendirmeye çalıştı. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen finalde 4 kişilik jüri, birinciyi belirlemekte zorlandı. Yarışma sonunda Kevser Özdemir birinci, Ali Aslan ikinci, Mergül Palta üçüncü oldu. Bir diğer yarışmacı Süleyman Güçlü ise mansiyon ödülüne layık görüldü. Kevser Özdemir ödülünü Türk Halk Müziği sanatçısı Sevcan Orhan'ın elinden alırken, Ali Aslan'ın ödülünü Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hanifi Toptaş, Mergül Palta'ının ödülünü Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Rüstem Keleş, Süleyman Güçlü'nün mansiyon ödülünü de Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Saltalı verdi.Törenin ardından Sevcan Orhan sahneye çıktı. Birbirinden güzel türküleri seslendiren Orhan, repertuarında Aşık Mahzuni Şerif'in eserlerine de yer verdi.