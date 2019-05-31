Âşık Mahzuni Şerif vefatının 17. yılında eserleriyle anıldı

Türk halk müziğinin unutulmaz ismi halk ozanı Aşık Mahzuni Şerif, ölümünün 17. yılında Kartal'da düzenlenen konserle anıldı.

Türk halk müziğinin unutulmaz ismi halk ozanı Aşık Mahzuni Şerif, ölümünün 17. yılında Kartal'da düzenlenen konserle anıldı.



Her biri birbirinden değerli türküleri 453 plak, 50 kasette değerlendiren, 9 kitap yazan ve yaşamı 2 belgesele konu olan ünlü halk ozanı Aşık Mahzuni Şerif'i Kartallılar unutmadı. 2002 yılında Almanya'nın Köln kentinde hayata gözlerini yuman Aşık Mahzuni Şerif için Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, merhum ozanın ölümünün 17. yıl dönümünde açık havada bir anma etkinliği düzenledi. Kartal Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Şef Özgür Doğan yönetiminde Kartal Meydanı'nda sahneye çıkarak Aşık Mahzuni Şerif'in dillere pelesenk olmuş türkülerini seslendirdi. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ise yaklaşık 1,5 saat süren konseri ön tarafta kendisi için ayrılan yerden izlemek yerine vatandaşlarla birlikte izledi. Konserde vatandaşlar tarafından kendisine gösterilen yoğun ilgiye karşılık veren Başkan Yüksel, bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.



Aşık Mahzuni Şerif'in pek çok ünlü eserinin hem solo hem de koro performansları ile seslendirildiği konser boyunca usta sanatçının notaları Kartal'da bir kez daha yankılandı. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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