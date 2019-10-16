Aşık Molla'nın adı konferans salonuna verildi

Aksaraylı şair ve ozan Aşık Molla adıyla bilinen Mehmet Akça'nın adı, Güzel Sanatlar Lisesinin konferans salonuna verildi.

Aksaray Güzel Sanatlar Lisesi konferans salonunda düzenlenen törene Aksaray Valisi Ali Mantı, Aşık Molla'nın eşi Güllü ve kızı Nazmiye Akça'da katıldı.

Aşık Molla hakkında kısa bir belgesel gösterimi de yapılan törende, Akça tarafından yazılan ve TRT repertuvarına kaydedilen eserler Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından seslendirildi.

Tören, düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin Vali Mantı tarafından verilmesinin ardından sona erdi.