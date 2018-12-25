Aşık Nurşah Üniversiteli Gençlerle Buluştu
44 dakika önce
'Eskişehirli Aşık Nurşah' olarak bilinen sanatçı Dursen Mert, Ankara'da üniversite öğrencileri ile Sözlü Şiir Geleneği dersinde söyleşide buluştu.
'Eskişehirli Aşık Nurşah' olarak bilinen sanatçı Dursen Mert, Ankara
'da üniversite öğrencileri ile Sözlü Şiir Geleneği dersinde söyleşide buluştu.
Eskişehirli sanatçı, Hacı Bayram Veli
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde Prof. Dr. Ahsen Turan'ın dersinde öğrencilerle buluştu. Öğrencilerin büyük bir ilgiyle dinlediği Aşık Nurşah, hayatından kesitleri anlattı. Söyleşi Aşık Nurşah'a çiçek ve hediye takdimi ile sona erdi. Öğrenciler Aşık Nurşah ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmediler. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:55 Kaynak: İHA
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