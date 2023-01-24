Aşık olduğu solist kadını başından vurarak öldürdü, olay yerinden böyle kaçtı - Son Dakika
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Aşık olduğu solist kadını başından vurarak öldürdü, olay yerinden böyle kaçtı

24.01.2023 10:41

Aşık olduğu solist kadını başından vurarak öldürdü, olay yerinden böyle kaçtıBURSA Bursa'da eğlence mekanında aşık olduğu solist kadını "Gel konuşacağız" diye çağıran şüpheli, bir çocuk annesini başından vurduktan sonra olay yerinden kaçtı.

Aşık olduğu solist kadını başından vurarak öldürdü, olay yerinden böyle kaçtı

BURSA Bursa'da eğlence mekanında aşık olduğu solist kadını "Gel konuşacağız" diye çağıran şüpheli, bir çocuk annesini başından vurduktan sonra olay yerinden kaçtı. Kızının gözü önünde vurulan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Zanlının kaçtığı o anlar vatandaşların kamerasına yansıdı. Katil zanlısı çok geçmeden cinayet masası dedektiflerince yakalandı.

Olay, saat 01.30 sıralarında merkez Osmangazi İlçesine bağlı Sırameşeler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İzzet A. eğlence mekanında tanıştığı Nurcan İnan'ın bulunduğu Çatal Sokaktaki evine gitti. İzzet A, kendisiyle görüşmek istemeyen İnan'ı "Gel bir konuşalım" diyerek ikna etti. Kızıyla birlikte aşağı inen Nurcan İnan, İzzet A ile sözlü tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma üzerine İzzet A, yanında getirdiği tabanca ile İnan'ı kızının gözü önünde başından vurdu. Silah seslerini duyan komşuları hemen 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri ağır yaralı kadını olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı. Öte yandan, polis ekipleri olay yerinden araçla kaçan şüpheliyi kısa sürede yakalarken, İnan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Zanlının olaydan hemen sonra vurduğu kadının yanından ayrılırken görüntülerini ise komşuları an be an kaydetti.

Kaynak: İHA
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Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aşık olduğu solist kadını başından vurarak öldürdü, olay yerinden böyle kaçtı - Son Dakika

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