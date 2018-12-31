Son Dakika Haberleri: Aşık Sefil Selimi Anıldı

Aşık Sefil Selimi Anıldı

29 dakika önce

Aşık Sefil Selimi mahlaslı halk ozanı Ahmet Günbulut, ölümünün 15. yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Aşık Sefil Selimi Anıldı, System.String[]
Aşık Sefil Selimi mahlaslı halk ozanı Ahmet Günbulut, ölümünün 15. yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Yıldırım Mezarlığı'ndaki ozanın kabri başında gerçekleşen anma töreninde Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, ozanın çocukları, yol arkadaşları ve yakınları kabre karanfil bıraktı.

Pektaş, AA muhabirine, aşıklık kültürünün devam etmesini önemsediğini vurgulayarak, "Aşıklık kültürünün devamı ve burada bulunan gençlerimizin Sefil Selimi'nin deyişlerini özümsemesi önemli. Bu noktada bizler de elimizden geldiğince aşıklık kültürünün devam etmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Sefil Selimi'nin torunu Cavidan Köse de dedesinin her yıl anılmasından dolayı çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da bizi yalnız bırakmadılar. Dedemizi özlüyoruz. O, yaşayan bir kültürdür, kültürünün devam etmesini, unutulmamasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:01 Kaynak: AA

Ahmet Turgay Oğuz, Sivas, Şarkışla, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cemal Kaşıkçı'nın Parçalanan Cesedinin Bavullarla Taşındığı Görüntüler Ortaya Çıktı Rusya'da Bir Binada Doğal Gaz Patlaması Yaşandı: 4 Ölü, 3 Yaralı ve 79 Kayıp

Atın Arkasına Bağlanan 'Bidon' ile Kızak Keyfi Rektör Yardımcısı'ndan Skandal Sözler: Kavga Ettiğiniz Arkadaşınızı Öldürün, Gerisini Biz Hallederiz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 12:30:30. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aşık Sefil Selimi Anıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]