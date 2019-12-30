"Aşık Sefil Selimi" mezarı başında anıldı - SİVAS - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Aşık Sefil Selimi' mezarı başında anıldı - SİVAS - Son Dakika

"Aşık Sefil Selimi" mezarı başında anıldı - SİVAS

6 saat önce

"Aşık Sefil Selimi" olarak bilinen halk ozanı Ahmet Günbulut, ölümünün 16. yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki mezarı başında anıldı.

"Aşık Sefil Selimi" olarak bilinen halk ozanı Ahmet Günbulut, ölümünün 16. yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Şarkışla Kaymakam Mehmet Erdem ve Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Selimi'nin yakınları, Yıldırım Mahallesi Mezarlığı'ndaki anma programında, Aşık Sefil Selimi'nin mezarı başında dua edip karanfil bıraktı.

Kaymakam Erdem ve Başkan Oğuz, Aşık Sefil Selimi'ye Allah'tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı diledi.

Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi Seminer Salonu'nda devam edilen anma programında, Sefil Selimi'nin arkadaşı Behsat Can anılarını ve Sefil Selimi'yi anlattı.

Sefil Selimi Ortaokulu öğrencileri, aşığın şiirlerini, öğretmenler de türkülerini okudu.

Aşık Sefil Selimi mezarı başında anıldı - SİVAS

Şarkışla, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:46 Kaynak: AA
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