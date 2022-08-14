Aşık Sümmani, Ablak Taşı'nda anıldı - Son Dakika
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Aşık Sümmani, Ablak Taşı'nda anıldı

14.08.2022 13:08
Aşık Sümmani, Ablak Taşı'nda anıldı

Aşık Sümmani, Ablak Taşı'nda anıldıı Kerim tilaveti ile devam ederek dualar edildi.

Aşık Sümmani, Ablak Taşı'nda anıldı

ERZURUM 'Aşık Sümmani'yi Anma Şenlikleri' Erzurum'un Narman ilçesine bağlı Samikale köyünde sela verilerek başladı. Ardından saygı duruşu ile devam eden şenlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam ederek dualar edildi.

Erzurum hak aşığı Aşık Sümmani, Narman ilçesi ve doğup büyüdüğü Samikale köyünde düzenlenen törenlerle anıldı. Bu yıl 21.'si düzenlenen Aşık Sümmani Anma Şenlikleri Narman Samikale Mahallesi Ablaktaşı mevkiinde başladı. Etkinlikte Aşık Sümmani Babanın torunu Hüseyin Sümmanioğlu, dedesine ait şiirlerini okudu.

Narman Belediye Başkanı Burhanettin Eser, "Aşık Sümmani'yi bade içtiği ablak taşında onu anmak ve tanıtmak için toplandık. Türk Aşık edebiyatının yöremizin değerli ismi Aşık Sümmani'yi ülkemizde herkesin bilmesi içi elimizdeki her tülü gayreti göstermek çabası içerisindeyiz. Çocuklarımıza Sümmani'nin şiirlerini en güzel kim okuyor yarışmaları düzenledik, inşallah şenliklerimizde hem onu tanırsınız hem de onu anarsınız hepinizi saygıyla selamlıyorum" dedi.

Şenlikte bir konuşma yapan Narman Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu da, " Orta Asya'daki ozanlık geleneğinin Anadolu'muza Aşıklık geleneğine dönüşmesinde önemli katkılar sağlayan illerden bir tanesi Erzurum'dur. Erzurum içerisinde de Aşıklık geleneğine en çok katkıyı sağlayan 1861 yılında şuan bulunduğumuz Samikale köyünde doğmuş sanatıyla Aşıklık geleneğine yeni bir heyecan katan bununla beraber şiirlerini üslup ile yorumlayan Aşık Sümmani'dir. 54 yıllık kısa hayatına birçok konuşmayı bir çok şiiri sığdıran Aşık Sümmaniyi minnetle rahmetle yad ediyoruz" dedi.

Aşık Sümmani şenliklerinde buluşmaktan son derece mutlu olduğunu ifade eden Bursa Yıldırım İlçesi Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Dünya bir han bizlerde birer yolcuyuz. Aşık Sümmani'de hiç şüphesiz ki bu yolculardan biriydi. 107 sene önce o da bir yolcu olarak bu handan gelip geçti. Ancak onun eserleri hala yaşamaya devam ediyor. Bir insan için en büyük nimet eserlerinin ölümsüz olmasıdır. Onun için Aşık Sümmani'yi ve diğer aşıklarımız insanlık için eser bırakan tüm büyüklerimizi saygıyla yad ediyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından bir çok aşık, Sümmani babanın türkü ve şiirlerini okudular. Program aşıklar atışması ile son buldu.

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Kaynak: İHA

Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aşık Sümmani, Ablak Taşı'nda anıldı - Son Dakika

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