Âşık Veysel, 46. Ölüm Yıldönümünde Maltepe'de Anıldı

Maltepe Belediyesi, dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel'i, 46'ncı ölüm yıldönümünde 'Aşık Veysel'i Anma ve Nevruz' konseriyle andı.

Maltepe Belediyesi, dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel'i, 46'ncı ölüm yıldönümünde 'Aşık Veysel'i Anma ve Nevruz' konseriyle andı.



Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu'nun sahne aldığı konser, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu Şefi Uğur Kaya, dünya ve dinler tarihinde önemli bir yer tutan 21 Mart'ta aşık geleneğinin en son ve en önemli temsilcilerinden biri olan Aşık Veysel'in dünyaya gözlerini yumduğunu ifade ederek, "Aşık Veysel toprak, çiçek, bahar dedi ve toprağın yine hayat, yeşillik bulduğu, yeni bir hayata başladığı gün yeni bir hayata yolculuk etti" dedi.



ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ ANILDI



Konser, Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümü nedeniyle Afyonkarahisar'dan 'Yoksa Yavrum Seni Vurdular M'ola' ve 'Çanakkale İçinde Aynalı Çarşı', Sivas yöresinden 'Karlı Dağlar Karanlığın Bastı mı' isimli türkülerin seslendirilmesiyle başladı. Uğur Kaya, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla andı. Kaya, Çanakkale'nin, milli duruşu ve dayanışmacı ruhuyla halen tüm dünyaya örnek teşkil ettiğini anımsattı.



AŞIK VEYSEL, TÜRKÜLERİYLE YAD EDİLDİ



Koro, Aşık Veysel'in 'Uzun İnce Bir Yoldayım, Dokuz Ay Koynunda Gezdirdi Beni, Dost Dost Diye Nicesine Sarıldım, Sen Bir Ceylan Olsan, Eğer Benim ile Gitmek Dilersen isimli ölümsüzleşen eserlerinden örnekler sundu. Koro, baharın gelişini müjdeleyen Nevruz Bayramı nedeniyle yer verdiği Nevruz bölümünde Erzurum, Sivas, Van, Azerbaycan yörelerinden türküler icra ederek dinleyicilerin beğenisini topladı. - İstanbul

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