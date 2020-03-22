Âşık Veysel anısına türkü söyledi

Veysel'in 47'nci ölüm yıldönümü için stüdyoya giren Kalın, söz ve müziği ünlü halk ozanına ait "Çırpınıp İçinde Döndüğüm Deniz" adlı türküyü bağlama çalıp seslendirdi.



Aşık Veysel'in görüntülerinden oluşan video klipte bağlama çalarken izleyici karşısına çıkan İbrahim Kalın, "Kültür dünyamızın en büyük miraslarından, türküleri her yüzyılda yaşayacak ve yaşatılacak olan değerli halk ozanımız Aşık Veysel'i ölüm yıldönümünde en sevilen eserlerinden biriyle anmak ve tüm sevenlerine armağan etmek istedim. Büyük ozanımızı rahmet ve minnetle anıyorum' diye konuştu.