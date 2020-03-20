Aşık Veysel'in adını taşıyan okulun öğrencileri ünlü ozandan feyzalıyor - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Aşık Veysel'in adını taşıyan okulun öğrencileri ünlü ozandan feyzalıyor - Son Dakika

Aşık Veysel'in adını taşıyan okulun öğrencileri ünlü ozandan feyzalıyor

6 saat önce

Cumhuriyet Üniversitesi Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulunda bir grup öğrenci, okullarının ismini taşıyan ünlü halk ozanı Aşık Veysel'in eserlerinden etkilenip saz çalmayı öğreniyor ve türkü söylüyor.

Aşık Veysel'in adını taşıyan okulun öğrencileri ünlü ozandan feyzalıyor, System.String[]

Cumhuriyet Üniversitesi Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulunda bir grup öğrenci, okullarının ismini taşıyan ünlü halk ozanı Aşık Veysel'in eserlerinden etkilenip saz çalmayı öğreniyor ve türkü söylüyor.

Aşık Veysel'i doğum ve ölüm gününde unutmayan öğrenciler, zaman zaman ünlü ozanın Şarkışla ilçesi Sivrialan köyündeki kabrini ve müzeye dönüştürülen evini ziyaret ediyor.

Halk ozanının izinden giden, saz çalıp türkü söyleyen öğrenciler, sık sık bir araya gelerek, Aşık Veysel'in eserlerini seslendirmenin mutluluğunu yaşıyor.

"Aşık Veysel bir dünya mirasıdır"

Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi ve müzik öğretmeni Hasan Noyan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aşık Veysel'in türküleriyle, eserleriyle büyüyen bir gençlik yetiştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Aşık Veysel'in tüm dünyaca benimsenmiş ozan olduğunu belirten Noyan, "Ne mutlu ki bize onunla aynı çağda yaşamışız, onu bilmişiz ve onu tanımışız." dedi.

Ozanın adını taşıyan bir okulda görev yapmaktan onur duyduğunu dile getiren Noyan, şunları kaydetti:

"Aşık Veysel'in adını taşıyan okulda görev yapmak hoş bir duygunun yanı sıra aynı zamanda büyük bir sorumluluk getiriyor. Eğer onun adını taşıyan bir okulda çalışıyorsanız, onun adını insanlara layıkıyla anlatmanız gerekir. Bu anlamda omzumdaki yük biraz ağır. Bir müzikçi olarak bunu öğrencilerime aktarmak en asli vazifem. Elimizden geldiğince bunu yapmaya çalışıyoruz. Zaman zaman öğrencilerimizle bir araya gelerek Aşık Veysel'i doğum gününde ve ölüm yıl dönümünde anıyoruz. Yıllar sonra bile 'uzun ince bir yoldayım' cümlesi bile herkesin ağzında mutlaka kalacaktır çünkü bu bir dünya mirasıdır, yani yabana atılacak bir şey değildir. Ne mutlu ki onun şehrindeyiz, onunla birlikte aynı şehirde doğmuşuz, bu büyük bir gurur."

Noyan, özellikle şehir dışından gelen öğrencilerin Aşık Veysel'in eserlerini çalıp söyleme konusunda meraklı olduklarını ifade etti.

Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu çocuk gelişimi programı 2. sınıf öğrencisi Büşra Solak ise ilk kez Aşık Veysel'in kabrini ve müzesini ziyaret ettiğini anlattı.

İstanbullu olan Solak, Aşık Veysel'in adını taşıyan bir okulun öğrencisi olmanın mutluluğunu yaşadığı dile getirerek, "Özellikle Aşık Veysel'i anma yıl dönümünde onun için bir araya gelip elimizden geldiği kadar türkülerini seslendirmeye çalışıyoruz. Bu yüzden mutluyuz, bunu yapmaktan zevk alıyoruz. Güzel bir duygu." diye konuştu.

"Aşık Veysel bizim için çok değerli"

Şanlıurfa'dan eğitimi için Şarkışla'ya gelen çocuk gelişimi bölümü 2. sınıf öğrencisi İbrahim Halil Tekdağ da dünyaca ünlü halk ozanının ismini taşıyan okulda okumanın onur verici olduğunu belirtti.

Fırsat buldukça Aşık Veysel'in türkülerini öğrenmeye çalıştığını anlatan Tekdağ, "Onlardan bir anlam çıkartarak hayatımızı yaşamamız gerektiğini vurguluyorum. Zaman zaman arkadaşlarımızla bir araya gelip Aşık Veysel türküleri söylüyoruz. Aşık Veysel bizim için çok değerli." ifadelerini kullandı.

Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin Aşık Veysel'i anma haftasında vereceği konser, yeni tip koronavirüse karşı ülkede uygulanan tedbirler kapsamında iptal edildi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde 25 Ekim 1894'te dünyaya gelen Aşık Veysel (Veysel Şatıroğlu), 21 Mart 1973'te yaşamını yitirmişti.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Aşık Veysel Şatıroğlu, Şarkışla, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:06 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Karantinadan kaçıp ülkesine dönen Luka Jovic, hapis cezasıyla karşı karşıya
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı Dünya Sağlık Örgütü "20 koronavirüs aşısı geliştirildi" deyip aşının çıkacağı tarihi verdi Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti
Hukuk Fakültesi Dekanı, karantinadan kaçanların tutuklanabileceğine dikkat çekti Hukuk Fakültesi Dekanı, karantinadan kaçanların tutuklanabileceğine dikkat çekti         
12:36
Taksicilerden koronavirüs eylemi! Plaka sahiplerinin indirime gitmesini istediler Taksicilerden koronavirüs eylemi! Plaka sahiplerinin indirime gitmesini istediler         
12:32
Adil Rami'nin koronavirüs çaresizliği: Çocuklarımı özledim Adil Rami'nin koronavirüs çaresizliği: Çocuklarımı özledim         
12:07
Son dakika: Tarımsal destek kapsamında üreticilere 1,5 milyar lira ödeme yapılacak Son dakika: Tarımsal destek kapsamında üreticilere 1,5 milyar lira ödeme yapılacak         
11:50
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Cuma ve cemaatle namazda ısrar, caiz değil Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Cuma ve cemaatle namazda ısrar, caiz değil         
11:48
İstanbullu evden çıkmayınca Sultangazi haricinde tüm ilçelerin hava kalitesi düzeldi İstanbullu evden çıkmayınca Sultangazi haricinde tüm ilçelerin hava kalitesi düzeldi         
10:31
Altına koronavirüs darbesi! Kuyumcular sinek avlıyor Altına koronavirüs darbesi! Kuyumcular sinek avlıyor         
10:28
Beşiktaş Belediye'si koronavirüs önlemleri kapsamında nikah törenlerine yeni düzenleme getirdi Beşiktaş Belediye'si koronavirüs önlemleri kapsamında nikah törenlerine yeni düzenleme getirdi         
09:58
Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi         
08:28
Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı         
03:18
Ekvador polisi, uçakları engellemek için polis arabalarını piste park etti Ekvador polisi, uçakları engellemek için polis arabalarını piste park etti         
00:47
Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı         
00:33
Türkiye'de son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168'i pozitif çıktı Türkiye'de son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168'i pozitif çıktı         
23:58
MLS ekibi New York City'de koronavirüs vakası MLS ekibi New York City'de koronavirüs vakası         
23:34
ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı         
22:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 17:39:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aşık Veysel'in adını taşıyan okulun öğrencileri ünlü ozandan feyzalıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]