Son Dakika Haberleri: Aşık Veysel'in Doğup Büyüdüğü Köye Engellilerden Ziyaret

Aşık Veysel'in Doğup Büyüdüğü Köye Engellilerden Ziyaret

1 saat önce

Sivas Valiliğince görme ve bedensel engellilere yönelik ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun doğup büyüdüğü Sivrialan köyüne gezi düzenlendi.

Sivas Valiliğince görme ve bedensel engellilere yönelik ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun doğup büyüdüğü Sivrialan köyüne gezi düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, geziye katılanları uğurlama törenine katılan Sivas Valisi Salih Ayhan, devletin asli vazifesinin tüm vatandaşlara hizmet etmek olduğunu belirtti.

Engellilerin her zaman yanlarında olduklarını vurgulayan Ayhan, "Küçüklüğünde başına gelen acı hayat tecrübelerine rağmen yüreğinden umudu, sevgiyi, hoşgörüyü eksik etmeyen ve 7 yaşında eline aldığı sazıyla tüm dünyaya barış ve kardeşlik mesajları veren Aşık Veysel'i hissetmeniz, onu anmanız bizler için çok kıymetli." ifadelerine yer verdi.

Sivas Görme Engelliler Derneği Başkanı Selman Devecioğlu ise görme engelli bireylerin düzenlenen bu tür programla görme engelli Aşık Veysel üstadıyla buluştuğunu belirtti.

Devecioğlu, Türkiye'de bir ilk olan bu etkinliğin görme engelliler açısından çok anlamlı ve manidar olduğunu ifade etti.

Her görme engelli bireyin Aşık Veysel'i bilmesi ve yakından tanıması gerektiğini vurgulayan Devecioğlu, şunları kaydetti:

"Bizim dünyamız aslında karanlık değil, Veysel gibi gözlerini kaybeden birçok insanın dünyası sonradan aydınlanıyor. Aşık Veysel'in de dünyası karanlık değildi, biz görme engellilerin de dünyası karanlık değil. Buraya gelmemizi sağlayan, bu imkanı bizlere sunan devletimize ve Valimiz Salih Ayhan'a çok teşekkür ediyoruz."

Engelliler, Aşık Veysel Şatıroğlu'nun köyde yaşadığı ve müzeye dönüştürülen evini gezdi.

Görme engelli Eda, Hasan ve Emre Işık kardeşler, Aşık Veysel'in bal mumundan yapılan heykeli yanında ozanın türkülerini seslendirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 09:07 Kaynak: AA

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