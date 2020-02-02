Aşık Veysel'in kızı hayatını kaybetti - Son Dakika
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Aşık Veysel'in kızı hayatını kaybetti

6 saat önce

Dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun en büyük kızı Zehra Başer, 85 yaşında Ankara'da kaldığı bakımevinde hayatını kaybetti.

Aşık Veysel'in kızı hayatını kaybetti, System.String[]

Dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun en büyük kızı Zehra Başer, 85 yaşında Ankara'da kaldığı bakımevinde hayatını kaybetti.


Şatıroğlu ailesini ve sevenlerini üzen ölüm haberini Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer, sosyal medya hesabından duyurdu. Aşık Veysel Şatıroğlu'nun kızı Zehra Başer'in cenazesinin yarın saat 23.00'da Ankara'da bulunan dernek binasından kaldırılarak, Sivrialan köyüne getirileceği öğrenildi. Cenaze, sabah saat 09.00'da yapılan törenin ardından köy mezarlığına defnedilecek. - SİVAS

Aşık Veysel Şatıroğlu, Çiğdem Özer, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 11:38 Kaynak: İHA
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