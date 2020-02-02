Aşık Veysel'in kızı Zehra Başer vefat etti - Son Dakika
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Aşık Veysel'in kızı Zehra Başer vefat etti

6 saat önce

Ünlü halk ozanı Aşık Veysel'in büyük kızı Zehra Başer, 85 yaşında vefat etti.

Aşık Veysel'in kızı Zehra Başer vefat etti, System.String[]

Ünlü halk ozanı Aşık Veysel'in büyük kızı Zehra Başer, 85 yaşında vefat etti.

Aşık Veysel'in çocuklarından en büyüğü olan Başer, tedavi gördüğü Ankara Koru Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, Aşık Veysel'in kızı Başer'in defnedileceği Sivrialan köyünde hazırlıkları inceledi.

Zehra Başer'in cenazesinin, yarın öğle vakti Sivrialan köyünde babasının mezarının da bulunduğu aile kabristanına defnedileceği öğrenildi.

Aşık Veysel Şatıroğlu, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 01:56 Kaynak: AA
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