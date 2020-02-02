Aşık Veysel'in kızı Zehra Başer vefat etti - SİVAS (ARŞİV) - Son Dakika

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Aşık Veysel'in kızı Zehra Başer vefat etti - SİVAS (ARŞİV)
6 saat önce
Ünlü halk ozanı Aşık Veysel'in büyük kızı Zehra Başer, 85 yaşında vefat etti.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 02:12 Kaynak: AA
Ünlü halk ozanı Aşık Veysel'in büyük kızı Zehra Başer, 85 yaşında vefat etti.
Aşık Veysel'in çocuklarından en büyüğü olan Başer, tedavi gördüğü Ankara Koru Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, Aşık Veysel'in kızı Başer'in defnedileceği Sivrialan köyünde hazırlıkları inceledi.
Zehra Başer'in cenazesinin, yarın öğle vakti Sivrialan köyünde babasının mezarının da bulunduğu aile kabristanına defnedileceği öğrenildi.
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