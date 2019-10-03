Son Dakika Haberleri: Aşık Veysel'in kızından Erdem'e ziyaret
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Aşık Veysel'in kızından Erdem'e ziyaret

37 dakika önce

Ünlü halk ozanı Aşık Veysel'in kızı Zekine Şatıroğlu, Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem'i makamında ziyaret etti.

Aşık Veysel'in kızından Erdem'e ziyaret, System.String[]

Ünlü halk ozanı Aşık Veysel'in kızı Zekine Şatıroğlu, Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem'i makamında ziyaret etti.

Yaklaşık bir ay önce Şarkışla'da ki görevine başlayan Erdem'e nezaket ziyaretinde bulunan Şatıroğlu, yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

Erdem ise Aşık Veysel'in kızı Zekine Şatıroğlu ile tanışmaktan ve ozanın memleketi Şarkışla'da görev yapmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, " Türkiye'nin birliğine, beraberliğine dair, sazıyla sözüyle çağrıda bulunan büyük Ozan Aşık Veysel'i rahmet ve minnetle anıyorum." dedi.

Aşık Veysel Şatıroğlu, Şarkışla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:00 Kaynak: AA
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