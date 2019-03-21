Aşık Veysel'in Ölümünün 46. Yılı
1 saat önce
Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun ölümünün 46. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Cumhuriyet Üniversitesi
(CÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız
, halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu
'nun ölümünün 46. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Yıldız mesajında, aşıklık geleneğinin, ülkemizin ve şehrimizin en büyük değerlerinden olan Aşık Veysel
'i vefatının 46. yıl dönümünde andığını belirterek, şunları kaydetti:
"Aşık Veysel anlamamız, şiirlerini ve fikirlerini yaşatmamız gereken bir insan. Çünkü o, söyledikleriyle ömrü boyunca birlik ve beraberliğe, kardeş olmaya ve insanca yaşamaya büyük katkı sağlamış büyük bir ozan. Kucaklayan, ötekileştirmeyen, gönül gözüyle gördüğünü dillendiren Aşık Veysel'in Anadolu irfanına ihtiyacımız var. Bu topraklar üstünde yaşayan herkesin bu düşünceye sahip çıkması elzemdir. Bu duygu ve düşüncelerle Aşık Veysel'i rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:20 Kaynak: AA
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