Son Dakika Haberleri: Aşık Veysel'in Ölümünün 46. Yılı

Aşık Veysel'in Ölümünün 46. Yılı

35 dakika önce

Aşıklar geleneğinin en büyük temsilcilerinden halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, vefatının 46'ncı yılında düzenlenen törenle yad edildi.

Aşık Veysel'in Ölümünün 46. Yılı, System.String[]
Aşıklar geleneğinin en büyük temsilcilerinden halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, vefatının 46'ncı yılında düzenlenen törenle yad edildi.

Gülhane Parkı'ndaki Aşık Veysel heykelinin başında düzenlenen törene, halk ozanının ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gülhane Parkı'nda vefatından kısa bir süre sonra yapılmış olan heykelinin başında ailesi, sevenleri ve yıllarca burada onu anmaya gelen insanlarla, aşıklarla beraber Aşık Veysel'i sazıyla, sözüyle, şiiriyle ve konuşmalarıyla anacağız." dedi.

Özer, Aşık Veysel dostlarını görmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Tek bir satır okuyamayan, 7 yaşından itibaren dünyayı sadece gönül gözüyle görebilen sevgili dedem, dünya olaylarını derin bir olgunlukla yorumlamış ve halk edebiyatımıza çok güzel eserler kazandırmıştır." diye konuştu.

Dedesinin gerçek bir halk ozanı olarak toplumsal sorunları da şiirlerinde ele aldığının altını çizen Özer, şunları kaydetti:

"Bilgi çağı ve evrensel değerlerle bağdaşmayan mezhep kavgalarının yarattığı acı sonuçlara derinden üzülen Aşık Veysel, bu kavgaların son bulması, halkımızın birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde yaşaması için sazının teline vurmuş, dil, din, ırk ve mezhep ayrımı gözetmeksizin, insan onurunu ve insan olmayı her şeyin üzerinde tutmuştur."

"Dinlerin, mezheplerin ve inançların birbirine hoşgörüden uzak ve acımasız davrandığı günümüzdeki en yakın örneği Yeni Zelanda'da yaşanan cami katliamıdır" diyen Özer, Aşık Veysel'in insanlığın birlik ve beraberliği için 50 yıl önce söylediklerinin insanların yolunu aydınlatması ve herkese rehber olması gerektiğini belirtti.

Özer, "Bu nedenle onun, geleceğimizin garantisi olan gençlere tanıtılması, dizelerinde yer alan öğüt ve gerçeklerin genç ve gelecek kuşaklara aktarılması, devletimizin ve milletimizin yararına olacaktır." dedi.

"Aşık Veysel, gönüllerimizi aydınlattı"

Eski İBB Kültür Daire Başkanı Abdurrahman Şen de, törene katılanlara teşekkür ederek, "Ne olur Aşık Veyselimizin şiirlerini, sözlerini vakit geçirmek için okumayın. Her mısranın üzerinde düşünerek anlamaya çalışın. Bugün ihtiyacını hissettiğimiz birlik ve beraberlik ruhunun anahtarının ne olduğunu da kolay bulursunuz. Veysel babamızın ve ozanlarımızın ruhu şad olsun." diye konuştu.

Programın düzenlenmesine katkıda bulunan Ahmet Özdemir de, Aşık Veysel'in hayatına ilişkin bilgi vererek, "Onun ebedi hatırası, fani vücudu, sadık dostu toprağın bağrına düştüğü andan itibaren hepimizin kalbinde ölümsüzleşti. Karanlık dünyasından halk edebiyatı ve musiki alemine nurlar saçan bu gönüller güneşi, gönlüyle görmenin fiziki olarak görmekten daha önemli ve anlamlı olduğunu bize gösterdi. Gönüllerimizi aydınlattı. Onun kişiliği hakkında ne söylesek az. Dostları Veysel'i unutmadı." dedi.

Konuşmaların ardından törene katılan aşıklar, Aşık Veysel'in türkülerini seslendirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:27 Kaynak: AA

Aşık Veysel Şatıroğlu, Güncel
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