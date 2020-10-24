Aşık Veysel'in yüzlerce fotoğrafını müzeyi andıran arşivinde saklıyor - Son Dakika

Aşık Veysel'in yüzlerce fotoğrafını müzeyi andıran arşivinde saklıyor

24.10.2020 11:35

Aşık Veysel'in yüzlerce fotoğrafını müzeyi andıran arşivinde saklıyor Ünlü Halk Ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun foto muhabirliğini yapan duayen gazeteci Yücel Yönal, fotoğrafladığı tüm kareleri evinin bodrum katındaki dev arşivinde saklıyor.

Aşık Veysel'in yüzlerce fotoğrafını müzeyi andıran arşivinde saklıyor

Ünlü Halk Ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun foto muhabirliğini yapan duayen gazeteci Yücel Yönal, fotoğrafladığı tüm kareleri evinin bodrum katındaki dev arşivinde saklıyor.

-Yarım asırdan fazla gazetecilik yapan 78 yaşındaki Yönal'ın en büyük arzusu hayattayken bir müze oluşturmak

SİVAS - Halk Ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun foto muhabirliğini yapan Duayen gazeteci Yücel Yönal, fotoğrafladığı tüm kareleri evinin bodrum katındaki dev arşivinde saklıyor.

Sivas'ta yarım asırdan fazla gazetecilik yapan 78 yaşındaki Yücel Yönal, 16 yıl boyunca dünyaca ünlü Halk Ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun foto muhabirliğini yaptı. Duayen Gazeteci Yönal, aynı zamanda Şatıroğlu'na yakınlığı ile de adından söz ettirdi. Aşık Veysel Şatıroğlu'nun yıllarca fotoğraflarını çeken Yönal, Şatıroğlu'nun son günlerini de çektiği son fotoğrafları ile tarihe geçirdi. Hasta yatağında son günlerini yaşayan halk ozanının vefatını da dünyaya Yücel Yönal duyurdu. Duayen Gazeteci Yönal, meslek hayatı boyunca fotoğrafladığı tüm kareleri evinde ve evinin bodrum katında müzeyi andıran arşivinde saklıyor. Özenle sakladığı fotoğraflarının arasında Aşık Veysel Şatıroğlu'nun fotoğraflarının bulunduğu ayrı bölüm de yer alıyor. Gazeteci Yönal, 2017 yılında Aşık Veysel Şatıroğlu'un ölümünün 44. yıldönümünde kendi objektifinden oluşan fotoğraflarla sergi açmıştı.

"Foto muhabirliğini yapmanın gururunu yaşıyorum"

Aşık Veysel Şatıroğlu ile anılarından bahseden duayen Gazeteci Yücel Yönal, "Ben Aşık Veysel'i 1957'den vefat edene kadar ilgiyle izlemenin ve foto muhabirliğini yapmanın gururunu yaşıyorum. Defalarca bana fotoğrafını çektiğim için, görmeyen gözleriyle fotoğraflarımı beğendiği için fotoğraf makinesi kazandırmıştır. Bu da benim meslek gururumdur. 1967'de çalışma ofisi açtım. Kendisi hayırlı olsuna geldi. Makine almıştı. Benim makinemle çekeceksin dedi. Biz atölye makinesiyle çektik" şeklinde konuştu.

Şatıroğlu'nun son isteği

Yönal, Şatıroğlu'nun son isteğinin Kızılırmak üzerine köprü yapılması olduğunu belirterek, "Bir duyum aldım. Bu duyumda Aşık Veysel'in ağır hasta olduğu söyleniyordu. Bunun üzerine o yıllarda çok şiddetli bir kar fırtınası vardı. Buna rağmen ben kuş uçmaz kervan geçmez hesabından özel arabayla Sivrialana'a ulaştım. Aşık Veysel, 'kuş yuvasından uçmuyor sen niye geldin Yücel. Aklını mı oynattın' dedi. Tek bir arzusu vardı. Kızılırmak üzerine köprü yapılmasını istedi. Vali Celal Kayacan'da söz verdi. Fakat bir türlü nasip olmadı. Köprü yapıldı" dedi.

Aşık Veysel'in yüzlerce fotoğrafını müzeyi andıran arşivinde saklıyor
Aşık Veysel'in yüzlerce fotoğrafını müzeyi andıran arşivinde saklıyor
Aşık Veysel'in yüzlerce fotoğrafını müzeyi andıran arşivinde saklıyor
Aşık Veysel'in yüzlerce fotoğrafını müzeyi andıran arşivinde saklıyor
Aşık Veysel'in yüzlerce fotoğrafını müzeyi andıran arşivinde saklıyor
Aşık Veysel'in yüzlerce fotoğrafını müzeyi andıran arşivinde saklıyor
Aşık Veysel'in yüzlerce fotoğrafını müzeyi andıran arşivinde saklıyor
Aşık Veysel'in yüzlerce fotoğrafını müzeyi andıran arşivinde saklıyor

Aşık Veysel Şatıroğlu, Kızılırmak, Sivas, söz, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Aşık Veysel'in yüzlerce fotoğrafını müzeyi andıran arşivinde saklıyor - Son Dakika

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