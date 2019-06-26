Aşık Veysel Meslek Yüksek Okulu öğrencileri Kaymakam Pektaş'ı ziyaret etti
1 saat önce
Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksek Okulu (ŞAVMYO) öğrencileri ve okul Müdürü Dr. Nevzat Balıkçıoğlu Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş'ı ziyaret etti.
Şarkışla
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:37 Kaynak: AA
Aşık Veysel Meslek Yüksek Okulu (ŞAVMYO) öğrencileri ve okul Müdürü Dr. Nevzat Balıkçıoğlu Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş'ı ziyaret etti.
Öğrencileri makamında kabul eden Kaymakam Akif Pektaş, öğrenciler Öznur Altıngöz, Senanur Kuruçay
ve Güneş Efe'ye çeşitli hediyeler verdi.
Ziyaret hakkında AA muhabirine açıklama yapan Okul Müdürü
Nevzat Balıkçıoğlu, "Şarkışla kaymakamlığı her zaman okulumuza maddi ve manevi destek vermiştir. Kendilerine teşekkür ediyoruz." dedi.
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