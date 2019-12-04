Son Dakika Haberleri: Aşık Veysel ve Nesimi Madrid'de anıldı
Son Dakika Kültür Sanat Aşık Veysel ve Nesimi Madrid'de anıldı - Son Dakika

Aşık Veysel ve Nesimi Madrid'de anıldı

6 saat önce

Türk dünyasının iki büyük ozanı Aşık Veysel ve İmadeddin Nesimi, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen etkinlikte anıldı.

Aşık Veysel ve Nesimi Madrid'de anıldı, System.String[]

Türk dünyasının iki büyük ozanı Aşık Veysel ve İmadeddin Nesimi, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen etkinlikte anıldı.

Türk ozan Aşık Veysel ve Azerbaycanlı divan şairi İmadeddin Nesimi'nin anıldığı etkinlik, Madrid Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği, Azerbaycan'ın Madrid Büyükelçiliği, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı ve Alicia Alonso Vakfının katkılarıyla düzenlendi.

Dünya kültürünün iki önemli isminin hayat felsefelerinin ve sanata katkılarının anlatıldığı gecede, sanatçı Kamber Nar ve Ramin Karaev, Aşık Veysel ve Nesimi'nin eserlerini icra etti.

Etkinlikte konuşan Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay, Nesimi'nin 650. ve Aşık Veysel'in de 125. doğum yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "Bu iki ölümsüz şair, Azerbaycan ve Türkiye halklarını ortak kültürel değerlerde birleştirdi." dedi.

Aşık Veysel ve Nesimi'nin tarihin en önemli sayfalarında yer aldığını dile getiren Erginay, her ikisinin de insani değerlerle çok yakından bağlantılı olduğunu ve farklı dillere çevrilen şiirlerinin birçok besteye ilham verdiğini söyledi.

Aşık Veysel Şatıroğlu, Türkiye, Madrid, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 11:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e yakın vekil Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğal gaz bulduğunu iddia etti
Rusya'da domates ithalatına sınırlama önerisi: Türk üreticiler olumsuz etkilenebilir NATO Liderler Zirvesi sonrası Macron'dan açıklama: Türkiye'ye geleceğiz Sosyal medyada bir kadının tehdit edildiği video infial uyandırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 06:00:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aşık Veysel ve Nesimi Madrid'de anıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]