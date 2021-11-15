Âşık Veysel ve Süleyman Çelebi'yi UNESCO anacak! - Son Dakika

Yaşama sevinciyle hüznün, iyimserlikle umutsuzluğun iç içe olduğu şiirleriyle, aşıklık geleneğinin son büyük temsilcileri arasında yer alan Âşık Veysel'in vefatının 50'nci yıl dönümü UNESCO anma ve kutlama yıl dönümleri programına alındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve UNESCO Türkiye Millî Komisyonunun girişimleriyle alınan karar ile halk arasında Mevlit olarak anılan Vesîletü'n-Necât'ın yazarı Süleyman Çelebi'nin vefatının 600'üncü yıl dönümü 2022 yılında anılacak.

UNESCO'nun 2023 yılı anma programında ise duru ve arı bir dille yazdığı şiirlerinde yansıttığı vatanseverlik, hoşgörü, yaşama sevinci ve sevgi mesajlarıyla hem kendi dünyasını aydınlatan hem de bugünlere ışık tutan dünya çapında bir halk ozanı olan Âşık Veysel'in vefatının 50'nci yıl dönümü olacak.