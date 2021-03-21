Aşık Veysel, vefatının 48'inci yılında mezarı başında anıldı - Son Dakika

Aşık Veysel, vefatının 48'inci yılında mezarı başında anıldı

21.03.2021 13:35
Aşık Veysel, vefatının 48'inci yılında mezarı başında anıldı, System.String[]

HALK ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, vefatının 48'inci yıl dönümünde, Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyündeki mezarı başında anıldı.

HALK ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, vefatının 48'inci yıl dönümünde, Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyündeki mezarı başında anıldı.

Doğduğu Sivrialan köyünde, müze olarak düzenlenen evde, 21 Mart 1973'te yaşamını yitiren halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun ölüm yıl dönümü dolayısıyla anma töreni yapıldı. Şatıroğlu'nun mezarı başında düzenlenen törene Şarkışla Kaymakamı Necati Aktan, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, ünlü sanatçı Mustafa Özarslan, kurum müdürleri, Aşık Veysel'in torunları Sebahattin Şatıroğlu, Halil Süzer, Cevriye Keçeci, Yeter Urkan ve köy sakinleri katıldı. Törende Aşık Veysel için dua edilerek, mezarına karanfil bırakıldı.

Anma töreninde konuşan Şarkışla Kaymakamı Necati Aktan, "Ozanlık mertebesinin en önemli temsilcilerinden Aşık Veysel'in 48'inci yıl dönümünü anma programı kapsamında bir araya geldik. Ancak koronavirüs tedbirleri nedeniyle kısıtlı bir program yapıyoruz. İnşallah bu günleri atlattıktan sonra kıymetli ozanımızın anısına daha güzel programlar düzenleyeceğiz. Aşık Veysel ozanlar şehri Sivas'ın Şarkışla ilçesi Sivrialan köyünden çıkmış ve tüm Türkiye'ye mal olmuş bir değerdir. Bizler onun verdiği mesajları gelecek kuşaklara bir kültür mirası olarak aktaracağız" dedi.'DOSTLARIN SENİ UNUTMADI DEDEM'Aşık Veysel'in torunu Halil Süzer ise, "Dedem çiçek pandemisinde iki gözünü vermiştir. Bu sebeple o aramızda olamayan dostlarımızı da anlıyordur. Geçen yıl ve bu yıl onu anmaya kısıtlı olanaklarla gelebildik. Ancak biliyoruz ki mezarı başına gelemeyen dostlarının yüreği de buradadır ve onu ilelebet hatırlayacaklardır. Dostların seni unutmadı dedem. Ruhun şad olsun." diye konuştu.

Anma töreninin ardından Aşık Veysel'in ölümünden sonra köyde müzeye dönüştürülen evi ziyaret edildi. Ünlü ozanın yatağı, sazı, fotoğrafları ve özel eşyalarının bulunduğu müze, ziyaretçi akınına uğradı. Müzede en çok ilgiyi ise Aşık Veysel'in bal mumundan yapılan heykeli gördü. Müze içinde bulunan salonda ayrıca Mustafa Özarslan tarafından Aşık Veysel'in türküleri seslendirildi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selçuk Göldere ise Aşık Veysel'in türkülerini anlatan gösteri sundu.


Aşık Veysel, vefatının 48'inci yılında mezarı başında anıldı
Aşık Veysel, vefatının 48'inci yılında mezarı başında anıldı
Aşık Veysel, vefatının 48'inci yılında mezarı başında anıldı
Aşık Veysel, vefatının 48'inci yılında mezarı başında anıldı
Aşık Veysel, vefatının 48'inci yılında mezarı başında anıldı
Aşık Veysel, vefatının 48'inci yılında mezarı başında anıldı
Aşık Veysel, vefatının 48'inci yılında mezarı başında anıldı
Aşık Veysel, vefatının 48'inci yılında mezarı başında anıldı
Aşık Veysel, vefatının 48'inci yılında mezarı başında anıldı
Aşık Veysel, vefatının 48'inci yılında mezarı başında anıldı
Aşık Veysel, vefatının 48'inci yılında mezarı başında anıldı
Aşık Veysel, vefatının 48'inci yılında mezarı başında anıldı
Aşık Veysel, vefatının 48'inci yılında mezarı başında anıldı

Necip Fazıl Kısakürek, Şarkışla, Sivas, Müze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Aşık Veysel, vefatının 48'inci yılında mezarı başında anıldı - Son Dakika


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