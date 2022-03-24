Aşık Veysel vefatının 49. yılında Esenyurt'ta anıldı - Son Dakika
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Aşık Veysel vefatının 49. yılında Esenyurt'ta anıldı

24.03.2022 08:37
Aşık Veysel vefatının 49. yılında Esenyurt'ta anıldı

Esenyurt Belediyesi tarafından Türk Halk Ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun vefatının 49. yılı nedeniyle anma programı düzenlendi.

Esenyurt Belediyesi tarafından Türk Halk Ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun vefatının 49. yılı nedeniyle anma programı düzenlendi. Programa Esenyurtlular yoğun ilgi gösterdi.

Türk Halk Ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu vefatının 49. yılında Esenyurt Belediyesi tarafından düzenlenen programla anıldı. Esenyurt Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programına, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un yanı sıra birçok vatandaş katıldı. Program Aşık Veysel'in hayatını anlatan kısa filmle başladı. Ardından sanatçı Cengiz Özkan ve ekibi sahne aldı. Aşık Veysel'in türkülerini seslendiren Özkan'a vatandaşlar eşlik etti.

"AŞIK VEYSEL BU COĞRAFYANIN EN ÖNEMLİ DEĞERLERİNDEN BİR TANESİ"

Aşık Veysel'in önemli değerlerden bir tanesi olduğunu ifade eden Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Anadolu coğrafyasının her bir köşesinde ayrı bir güzellik var. Aşık Veysel bu coğrafyanın en önemli değerlerinden bir tanesi ve gerçekten yüreğinden gelen bütün olumsuzluklara rağmen sevgiyi etrafa saçan bir ozanımız. Ona sahip çıkmak onu anmak hepimizin görevi. Onlara sahip çıkmadan kendimizi var etmek mümkün değil. Aşık Veysel'in yüreğindeki güzellikleri çok az insan taşır. Düşünün ki kendisini terk eden karısının ayakkabısına mağdur olmasın diye para bırakan koca yürekli ozanımız. Keşke hepimizin onun kadar yüreği büyük olsa. Bu çok değerli insanları da anmak bizim görevimiz" dedi.

(Zehra Baykal - Harun Özcüler-İHA)

Aşık Veysel vefatının 49. yılında Esenyurt'ta anıldı
Aşık Veysel vefatının 49. yılında Esenyurt'ta anıldı
Aşık Veysel vefatının 49. yılında Esenyurt'ta anıldı

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Necip Fazıl Kısakürek, Esenyurt Belediyesi, Esenyurt, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aşık Veysel vefatının 49. yılında Esenyurt'ta anıldı - Son Dakika


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