Aşıklar bu kez Doğu Ekspresi seferlerinin başlaması için saz çaldılar - Son Dakika

HER mevsim ayrı bir güzelliği olan Kars, pandemi sebebiyle sakin günler geçiriyor. Rüya yolculuk olarak tabir edilen turistik Doğu Ekspresi'nin getirdiği hareketliliğe alışan esnaf ve vatandaşlar güzel günlerin geri gelmesini bekliyor. Karslı aşıklar ise, bu kez Doğu Ekspresi seferlerinin tekrar başlaması için sazın teline vurdular.

Son yıllarda sosyal medyanın etkisiyle turist patlaması yaşayan ağırladığı ziyaretçi sayısı 200 bine yaklaşan Kars'ın bu kadar popüler olmasının nedenlerinden biri şüphesiz Doğu Ekspresi'ydi. Ancak pandemi ile birlikte duran seferler normalleşme sürecinin devamında tekrar başlamadı. Seyahat acenteleri bugünlerde seferlerin yeniden başlaması için Ulaştırma Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulundu. Türkiye'nin dört bir tarafındaki acenteler seferlerin başlamasını sabırsızlıkla bekliyor.

Karslı halk ozanı Ensar Şahpazoğlu ve Ayhan Şimşekoğulu, Doğu Ekspres seferlerinin yeniden başlatılması için gar binasına geldiler. Tren yolunda hem yürüyüp hem de sazın teline vuran ozanlar, yetkililere seslendi. İptal edilen tren seferleri ile birlikte Kars'ın sessizliğe büründüğünü vurgulayan ozanlardan Ensar Şahpazoğlu, "Sonbaharın yaşandığı şu günlerde kar yağmadan iptal edilen tren seferlerinin yeniden başlatılmasını bekliyoruz. İptalle birlikte Kars büyük bir sessizliğe büründü ve bölge ekonomik kayba girdi. Turistik Doğu Ekspresi'nden sadece Kars'a değil, geçiş noktasındaki Sivas, Erzincan, Erzurum ve Çıldır Gölü'nün bulunduğu Ardahan da yararlanıyordu. Bu nedenle sazımızı alıp tren garına geldik. Burada seferlerin başlatılması için çalıp, söyledik. Umarız buradaki sesimiz yetkililere ulaşır" diye konuştu.Kars'ta turistik iş yeri bulunan Çetin Sural ise, "Pandemi ve sonrasında tren seferlerinin iptal edilmesi işlerimizi bıçak gibi kesti. Trenle Kars'a gelen yerli ve yabancı turist sayesinde işlerimiz iyiydi. Ama şimdi iş yerinin masrafını çıkaramıyoruz. Normalleşme süreci ile birlikte iptal edilen tren seferlerinin yeniden başlatılmasını bekliyoruz ve umut ediyoruz" dedi.