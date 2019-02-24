Son Dakika Haberleri: Aşıklar Buluşuyor"

Aşıklar Buluşuyor"

1 saat önce

Türk Edebiyat Vakfınca " Aşıklar Buluşuyor" etkinliği düzenlendi.

Türk Edebiyat Vakfınca " Aşıklar Buluşuyor" etkinliği düzenlendi.

Vakfın Sultanahmet'teki merkezinde gerçekleştirilen programa aşıklık geleneğini sürdüren Aşık Nuri Çırağı ile Aşık Cemal Divani katıldı.

Çırağı, 56 yıldır aşıklık geleneğini sürdürdüğünü dile getirerek, aşıklık geleneğinde güçlü bir yere sahip olan usta-çırak ilişkisinin öneminden bahsetti.

Aşık Cemal Divani ise aşıklık geleneğinin Türk milletinin tarihi kadar eski olduğunu belirterek, aşığın bir halk temsilcisi, halkın sesi olarak görüldüğünü vurguladı.

Aşıklar etkinlikte karşılıklı atışarak türküler seslendirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 12:02 Kaynak: AA

Sultanahmet, Edebiyat, Güncel
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