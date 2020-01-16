Aşıklar Darıca'da atışacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aşıklar Darıca'da atışacak - Son Dakika

Aşıklar Darıca'da atışacak

18 dakika önce

Darıca Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenleyeceği Aşıklar Şöleni'nde aşıklar Darıcalılarla buluşacak.

Aşıklar Darıca'da atışacak, System.String[]

Darıca Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenleyeceği Aşıklar Şöleni'nde aşıklar Darıcalılarla buluşacak.


Darıca Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri birbirinden güzel ve farklı programlarla devam ediyor. Bu kapsamda Darıca Belediyesi Adnan Menderese Kültür Merkezi, bu kez aşıklara ev sahipliği yapacak. Darıca Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenleyeceği Aşıklar Şöleni, 17 Ocak Cuma günü saat 19.45'te gerçekleşecek. Dr. Hikmet Çığlık'ın konuşmacı olacağı etkinlikte Aşık Maksut Feryadi, Aşık Nuri Çırağı, Aşık Taner Öztürkoğlu, Aşık Nejdet Kuyucu, Aşık Muhsin Özkılıç ve Şair İlhan Kınalı gibi tanınmış sanatçılar eserlerini Darıcalılar için seslendirecek.


Aşıklar, etkinlikte ayrıca aşıklık geleneği olan atışma kültürünü de yansıtarak birbirleriyle atışacak. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da kültür sanat etkinliklerinin hız kesmeden devam edeceğini ifade ederek Aşıklar Şöleni'nde Darıcalıları davet etti. - KOCAELİ

Darıca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:01 Kaynak: İHA
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