Aşıklar, Okü'de Konser Verdi

Osmaniye
Korkut Ata Üniversitesi'nde (OKÜ) Aşık Feymani
ve Aşık Eyyubi tarafından konser verildi.
OKÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Cengiz Gökşen, OKÜ amfisinde düzenlenen etkinlikte, yaptığı konuşmada, her yıl üniversitede aşıklarla buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Osmaniye'nin aşıklık geleneğinin en yoğun yaşandığı Çukurova
diyarı olduğunu ifade eden Gökşen, etkinliklerine katılan aşıklara teşekkür etti.
Aşık Feymani, her saz çalıp türkü söyleyenin aşık olamayacağını, sanatçıdan farklı olarak aşık olduklarını kaydetti.
Aşıkların bir sanatçı gibi dinlenmemesi gerektiğini anlatan Feymani, "Biz sanatçılığın dışında aşığız. Aşıkları bir sanatçı gibi dinlenmemelidir. Alkışları anladıkça yapmalıyız. Her saz çalıp türkü söyleyen aşık olamaz. Ama o mesleği güzel icra ediyorsa ona da saygı duymak gerekir. Aşıklık insanın içinden gelen bir duygudur. Bu sanat yok olmamalıdır." dedi.
Yapılan konuşmaların ardından Aşık Feymani ve Aşık Eyyubi konser verdi.
OKÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Türk
ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eyüp
Tel, Aşık Feymani ile Aşık Eyyubi'ye günün anısına üniversite logolu bir tabak hediye etti.
Feymani de Rektör Türk'e kitaplarından bazılarını hediye etti.