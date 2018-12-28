Son Dakika Haberleri: Aşıklar, Okü'de Konser Verdi

Aşıklar, Okü'de Konser Verdi

16 dakika önce

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde (OKÜ) Aşık Feymani ve Aşık Eyyubi tarafından konser verildi.

Aşıklar, Okü'de Konser Verdi, System.String[]
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde (OKÜ) Aşık Feymani ve Aşık Eyyubi tarafından konser verildi.

OKÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Cengiz Gökşen, OKÜ amfisinde düzenlenen etkinlikte, yaptığı konuşmada, her yıl üniversitede aşıklarla buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Osmaniye'nin aşıklık geleneğinin en yoğun yaşandığı Çukurova diyarı olduğunu ifade eden Gökşen, etkinliklerine katılan aşıklara teşekkür etti.


Aşık Feymani, her saz çalıp türkü söyleyenin aşık olamayacağını, sanatçıdan farklı olarak aşık olduklarını kaydetti.


Aşıkların bir sanatçı gibi dinlenmemesi gerektiğini anlatan Feymani, "Biz sanatçılığın dışında aşığız. Aşıkları bir sanatçı gibi dinlenmemelidir. Alkışları anladıkça yapmalıyız. Her saz çalıp türkü söyleyen aşık olamaz. Ama o mesleği güzel icra ediyorsa ona da saygı duymak gerekir. Aşıklık insanın içinden gelen bir duygudur. Bu sanat yok olmamalıdır." dedi.


Yapılan konuşmaların ardından Aşık Feymani ve Aşık Eyyubi konser verdi.


OKÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Türk ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eyüp Tel, Aşık Feymani ile Aşık Eyyubi'ye günün anısına üniversite logolu bir tabak hediye etti.

Feymani de Rektör Türk'e kitaplarından bazılarını hediye etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 08:03 Kaynak: AA

Aşık Feymani, Osmaniye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Şehitler Mehitler Aman Yeter" Diyen Yerlitaş Hakkında Suç Unsuru Bulunmadığı İçin Soruşturma Açılmadı Türk Tekstil Sektöründe İlk İhracat Yapan Firmaydı! Asırlık Giyim Devi Karaca Konkordato Talep Etti

Muhsin Ertuğral, Afrika Takımı Maritzburg United'le Anlaştı FIFA Kokartı Takacak Türk Hakemler Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 20:19:52. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aşıklar, Okü'de Konser Verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]