Aşıklar Şelalesi ve Mağaraları, 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi - Son Dakika
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Aşıklar Şelalesi ve Mağaraları, 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

05.10.2022 10:29
Aşıklar Şelalesi ve Mağaraları, 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, İzmir'in Dikili ilçesinde yer alan ve doğal güzelliğiyle bilinen Aşıklar Şelalesi ve Mağaraları, korumaya alındı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, İzmir'in Dikili ilçesinde yer alan ve doğal güzelliğiyle bilinen Aşıklar Şelalesi ve Mağaraları, korumaya alındı. Sit alanı kapsamına giren alanın, 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Dikili'ye 19 kilometre uzaklıktaki Nebiler köyünde bulunan Aşıklar Şelalesi, yöreye özgü bitki örtüsü, berrak nehirleri ve mağaraları ile dikkat çekiyor. 3 farklı şelalenin bulunduğu 1300 metrekarelik bölgede Ağlayan Mağara, Saklı Mağara ve İkiz Mağara da yer alıyor. Bölgeyi ziyaret edenler, mağaraların arasındaki yolculuğu tamamladıktan sonra kendilerini şelalenin serin sularında ferahlatma imkanı buluyor. Yeşille mavinin her tonunun bir araya geldiği bölge, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, korumaya alındı.

Resmi Gazete'de yer alan ilanda, "İzmir İli, Dikili İlçesi sınırları içerisinde bulunan Nebiler Şelalesi ve Mağaraları potansiyel doğal sit alanının koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir" denildi.


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Kaynak: DHA

Dikili, İzmir, Güncel, Son Dakika

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